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Бой Усик – Фьюри: названа новая дата поединка

Сначала бой за абсолютного чемпиона между Фьюри и Усиком должен был пройти 23 декабря.

сегодня, 14:24
Автор:
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Куров Артем
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По информации источников ESPN, бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком изменил свою дату. Вместо первоначально запланированного 23 декабря этот поединок состоится в феврале в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бой Усик – Фьюри: названа новая дата поединка

Битва взглядов Усика и Фьюри. Фото с открытых источников

Фьюри, недавно вышедший в ринг с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Победа далась британцу очень тяжело – бой завершился раздельным решением судей. Цыганский король, с рекордом 34 победы (24 нокаутом), 0 поражений и 1 ничья даже побывал в нокдауне в третьем раунде, что стало седьмым таким случаем в его профессиональной карьере.


Бой за абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Фьюри и Усиком событие, которое фанаты бокса уже долго ждут. Оба боксера подписали контракты на этот бой за несколько недель до того, как Тайсон провел поединок против Фрэнсиса Нганну. Однако как сообщает ESPN из своих источников вместо запланированной даты 23 декабря, этот бой состоится в феврале.

После боя британца и камерунца непобедимый украинский чемпион Александр Усик с рекордом 21-0, 14 КО, поднялся на ринг, чтобы провести битву взглядов с Фьюри. Во время этого Усик сказал Фьюри, что ждет его 23 декабря, а тот в свою очередь ответил, что может боксировать хоть сейчас. Но, учитывая нокдаун и травмы на лице британца, вряд ли он говорил это серьезно.

Читайте также, что в Саудовской Аравии произошло сражение между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну. На нем также присутствовал и непобедимый чемпион Александр Усик. После боя британец с украинцем провели битву взглядов прямо в ринге, передают "Комментарии".



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Источник: https://www.espn.co.uk/boxing/story/_/id/38789002/sources-tyson-fury-oleksandr-usyk-title-bout-set-february
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