Более ста лет назад впервые на ринге, во время боксерского боя, появился рефери

7 декабря, 1907 года, впервые на боксерском ринге появился рефери. Дело в том, что до этого момента арбитры пребывали за его пределами. И вот, 114 лет тому назад, во время боя между Гуннером Мойром и Томми Бернсом, который проходил в Лондонском национальном спортивном клубе, известный на то время английский арбитр Евгений Корри впервые появился на ринге. Рефери вышел вместе с боксерами, чтобы непосредственно судить их встречу с места боя.

Боксерский ринг - фото с открытых источников

Вскоре, его примеру последовали и другие арбитры. И в итоге присутствие рефери в ринге стало обязательным во время боксерского поединка.

Кто такой Корри

Евгений Корри в молодости занимался боксом и был одним из первых членов Лондонского клуба. Он был сторонником бокса тех правил, которые существовали на то время, без всяких изменений.

Отец боксера мечтал стать известным оперным певцом. Еще в юности он специально изменил фамилию с английского Corry на Corri, чтобы, показав свои итальянские корни, попасть в одноименную оперу. Самое интересное, что сын не разделял пристрастий отца.

Сам Евгений Корри в роли судьи, взял участие в более нескольких тысяч боях. В его списке были и самые статусные с участием таких боксеров как: Лэнгфорда, Морана, Карпентера, Уокера, Миллигана, Стэнли, Тэнси Ли, Бритта, Пландера и многих других. В 1931 году он закончил с карьерой арбитра.

Евгений написал и издал несколько книг. Одна из них была посвящена его карьере. О том, как он провел полвека в ринге.

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