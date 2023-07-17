Боксерша неоднозначно отпраздновала свою победу в поединке: обнажила грудь

Американская инфлюэнсер Даниэлла Хэмсли после победы над соперницей в боксерском поединке подняла свой топ и показала грудь, чем ошеломила зрителей события под названием Kingpyn Boxing.



Даниэлла Хэмсли и Александра Даниэль. Фото из открытых источников

Kingpyn Boxing – это боксерский турнир, в котором принимают участие ток-ток криейторы, модели OnlyFans, ютуберы, блоггеры и другие известные инфлюэнсеры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Во время одного из таких поединков Даниэлла Хэмсли одержала по решению судей победу над Александрой Даниэль. Празднуя победу, модель OnlyFans прыгала на ринге и в какой-то момент обнажила грудь. Необычное празднование 22-летней девушки попало на камеры и быстро распространилось по сети.

"Я была немного ошеломлена. Я просто хотела высказаться", — объяснила Хэмсли свое поведение после поединка.

Пользователи соцсетей раскритиковали поведение инфлюэнсерши, они требовали ее дисквалификации или штрафов. Среди критиков также были мнения, что "печально, что женщины используют свое тело для славы".





Вскоре Даниэлла Хэмсли отреагировала на критику и опубликовала видео со своими извинениями в Instagram.

"Я прошу прощения у всех, кто, возможно, обиделся на мое волнение, просто пот прилип к моему бюстгальтеру", — рассказала Даниэлла Хэмсли.

Пользователи считают, что таким образом Хэмсли совершила рекламный трюк для продвижения своего аккаунта OnlyFans.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что среди профессиональных боксерок выкладывание собственного контента на OnlyFans является распространенным явлением. например, а устралийская спортсменка Эбани Бриджес поделилась, что за создание аккаунта на OnlyFans получила большой гонорар. Интересно, что она обещала показать грудь, если ее команда победит в футбольном матче.

Также "Кометари" писали, что учительницу уволили с работы за откровенный контент на OnlyFans.