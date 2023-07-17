logo

BTC/USD

30261.81

ETH/USD

1915.59

LTC/USD

91.42

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт бокс Боксерша неоднозначно отпраздновала свою победу в поединке: обнажила грудь
commentss НОВОСТИ Все новости

Боксерша неоднозначно отпраздновала свою победу в поединке: обнажила грудь

Модель OnlyFans, участвовавшая в боксерском поединке одержала победу, после чего показала свою грудь на камеру.

сегодня, 14:40
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Американская инфлюэнсер Даниэлла Хэмсли после победы над соперницей в боксерском поединке подняла свой топ и показала грудь, чем ошеломила зрителей события под названием Kingpyn Boxing.

Боксерша неоднозначно отпраздновала свою победу в поединке: обнажила грудь

Даниэлла Хэмсли и Александра Даниэль. Фото из открытых источников

Kingpyn Boxing – это боксерский турнир, в котором принимают участие ток-ток криейторы, модели OnlyFans, ютуберы, блоггеры и другие известные инфлюэнсеры.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Во время одного из таких поединков Даниэлла Хэмсли одержала по решению судей победу над Александрой Даниэль. Празднуя победу, модель OnlyFans прыгала на ринге и в какой-то момент обнажила грудь. Необычное празднование 22-летней девушки попало на камеры и быстро распространилось по сети.

"Я была немного ошеломлена. Я просто хотела высказаться", — объяснила Хэмсли свое поведение после поединка.

Пользователи соцсетей раскритиковали поведение инфлюэнсерши, они требовали ее дисквалификации или штрафов. Среди критиков также были мнения, что "печально, что женщины используют свое тело для славы".

Боксерша неоднозначно отпраздновала свою победу в поединке: обнажила грудь - фото 2

Вскоре Даниэлла Хэмсли отреагировала на критику и опубликовала видео со своими извинениями в Instagram.

"Я прошу прощения у всех, кто, возможно, обиделся на мое волнение, просто пот прилип к моему бюстгальтеру", — рассказала Даниэлла Хэмсли.

Пользователи считают, что таким образом Хэмсли совершила рекламный трюк для продвижения своего аккаунта OnlyFans.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что среди профессиональных боксерок выкладывание собственного контента на OnlyFans является распространенным явлением. например, а устралийская спортсменка Эбани Бриджес поделилась, что за создание аккаунта на OnlyFans получила большой гонорар. Интересно, что она обещала показать грудь, если ее команда победит в футбольном матче.

Также "Кометари" писали, что учительницу уволили с работы за откровенный контент на OnlyFans.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/reel/CuuuQqprp_A/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!