Амосов – Джексон: где и когда смотреть бой непобедимого украинца в Bellator



















18 ноября состоится бой за пояс чемпиона Bellator в полусреднем весе между непобедимым украинцем Ярославом Амосовым и ямайцем Джейсоном Джексоном. Где и когда смотреть это сражение читайте в материале "Комментариев".



Амосов и Джексон, битва взглядов. Фото Bellator MMA

Где и когда смотреть бой Амосов – Джексон

Поединок Ярослава Амосова и Джейсона Джексона можно посмотреть на платформе Showtime. Сам бой состоится утром в субботу 18 ноября примерно в семь утра по киевскому времени.



Перед боем

Ярослав Амосов дебютировал в Bellator в 2018 году с победы решением судей над Герольдом Харрисом. После этого в период с 2019 по 2021 год одержал пять побед подряд, что вывело его на титульный поединок с бразильцем Дагласом Лимой. 12 июня 2021 года это сражение состоялось на Bellator 260. Амосов уверенно одержал победу единогласным решением судей и стал чемпионом Bellator MMA в полусреднем весе. Первую защиту титула уроженец Ирпеня должна была проводить в мае 2022 года, однако из-за начала полномасштабного вторжения РФ в Украину вступила в терроборону. В итоге свою первую защиту и последний на сегодняшний день бой Амосов провел 26 февраля 2023 года против Логана Сторли. "Динамо" (прозвище Амосова), все пять раундов беспощадно избивал оппонента, который чудом продержался все 5 раундов. В результате украинец победил разгромным решением судей. Таким образом, Амосов является непобедимым бойцом с рекордом в MMA 27-0 в свои 30 лет.







Джейсон Джексон также начал свой путь в Bellator в 2018 году. В период с 2018 по сегодня провел там восемь поединков, из которых победил в семи. Единственное поражение произошло в 2019 году от Эда Рута. В последнем бою победил по очкам бывшего чемпиона Дагласа Лиму. В свои 33 года у Джексона есть рекорд в MMA 15-4.





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