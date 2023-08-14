Американский боксер сменил имя в честь Путина и заявил, что теперь его усыновил президент России

Американский боксер Кевин Джонсон в прошлом успел привлечь внимание на ринге благодаря боям с такими культовыми боксерами, как Виталий Кличко, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа. Теперь 43-летний атлет снова в центре внимания – американец сменил свое имя в честь Владимира Путина и ждет гражданство России.



Боксер Кевин Джонсон сменил имя в честь Путина. Фото из открытых источников

После нескольких лет забвения Кевин Джонсон привлек внимание общественности в начале марта, когда приехал в Москву на мероприятие для бойцов REN TV Fight Club. Американец победил русского боксера и удивил своим заявлением. Джонсон заявил, что "готов к реальным изменениям" и обратился к Путину с просьбой получить российский паспорт и переехать в РФ.

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Мечта Кевина Джонсона близка к реальности. Российские спортивные ресурсы заявили, что американец вскоре получит гражданство РФ и новое имя. Теперь Кевина Джонсона будут звать Кевин Владимирович.

"Гордый носить одно имя с нашим президентом Владимиром Путиным и с моим крестным отцом. Я сказал, что меня усыновил Владимир Путин, потому я и стал Владимировичем", — заявил боксер.

Кевин Джонсон также объяснил, почему принял решение переехать в Россию. По словам американца, в США все врут, а в России – нет. Кроме того, Джонсон похвалил еду и русских девушек.

"Здесь более качественная еда. Если в Америке в продукты добавляют ГМО, здесь такого нет. Сейчас нахожусь в поисках девушки. Знаю, что в Самаре самые красивые девушки" — сказал Кевин Джонсон.

За свою профессиональную карьеру американец провел 59 боев – 35 выиграл (19 нокаутом), 22 проиграл и еще два закончились ничьей. Ближе к титулу Джонсон был в 2009 году, когда сражался с Виталием Кличко за пояс WBC и продержался с украинцем полных 12 раундов, но разгромно проиграл по очкам.

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