Ярослава Магучих претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы-2024

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Недилько Ксения
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, которая родом из Днепра, вошла в десятку номинанток на трофей Европейского спортсмена года от European Athletics.
Ярослава Магучих. Фото из открытых источников
В 2024 году Ярослава Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту (2.10 м), стала олимпийской чемпионкой, чемпионкой Европы и победительницей "Бриллиантовой лиги".
Отдать свой голос за украинский в невероятную легкоатлетку можно по ссылке.
Ранее портал "Комментарии" сообщал:
Элина Свитолина перенесла операцию на ноге (ФОТО)
Элине Светолиной прооперировали ногу, о чем теннисистка сообщила в своем Instagram. Спортсменка заявила, что полна решимости вернуться на корт и выступать на самом высоком уровне, информирует портал "Комментарии".
"К сожалению, мой сезон 2024 года теперь в учебниках истории, потому что сегодня мне сделали операцию на ноге, чтобы исправить давнюю проблему, с которой я пыталась справиться в течение всего этого года. Это та самая проблема, которая завершила мой сезон в 2023 году и мешала мне большую часть 2024 года. С ней стало сложнее справляться, и она все больше влияла на меня не только по теннису и тренировкам, но и в моей повседневной жизни", — заявила спортсменка.
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