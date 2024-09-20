Ярослава Магучих претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы-2024

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, которая родом из Днепра, вошла в десятку номинанток на трофей Европейского спортсмена года от European Athletics.

Ярослава Магучих. Фото из открытых источников

В 2024 году Ярослава Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту (2.10 м), стала олимпийской чемпионкой, чемпионкой Европы и победительницей "Бриллиантовой лиги".

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