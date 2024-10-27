Украинскую спортсменку признали лучшей легкоатлеткой Европы: о ком речь

Ярослава Магучих, украинская спортсменка, в этом году получила титул лучшей легкоатлетки Европы. Награду ей вручили 26 октября на проходившей в столице Северной Македонии церемонии European Athletics Awards Скопье. Для 23-летней Ярославы это первое такое признание, ведь в 2022 и 2023 годах она попадала в финал, но главную награду не получила.

Победа Ярославы Магучих: названа лучшей легкоатлеткой Европы

В борьбе за этот титул Магучих соперничала с очень сильными соперницами. Британская спортсменка Кили Годжкинсон является олимпийской чемпионкой 2024 года на дистанции 800 метров, а также действующей чемпионкой Европы. Другая финалистка, нидерландка Фэмке Бол, завоевала три медали на Олимпийских играх в Париже, в том числе победу в смешанной эстафете 4х400 метров, и является действующей чемпионкой Европы в беге на 400 метров с барьерами.

В этом году Ярослава Магучих добилась значительных успехов, в том числе получила золотую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже, стала чемпионкой Европы и добыла в борьбе серебро на чемпионате мира в помещении. Также она выиграла все этапы Бриллиантовой лиги, в которых участвовала.

Одним из самых больших успехов Магучих стало установление мирового рекорда в прыжках в высоту среди женщин. В июле этого года на этапе Бриллиантовой лиги в Париже Ярослава первой в истории прыгнула на 2,10 метра. Этим она превзошла предварительный рекорд болгарской спортсменки Стефки Костадиновой, установленный в 1987 году.

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