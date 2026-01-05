Російський хокеїст і капітан клубу НХЛ "Вашингтон Кепіталз" Олександр Овечкін зазнав травми під час матчу регулярного чемпіонату проти "Чикаго Блекгокс". В одному з ігрових епізодів у третьому періоді захисник "Чикаго" Луїс Крев’є влучив хокейною ключкою Овечкіну в обличчя, внаслідок чого нападник втратив передній зуб.

Олександр Овечкін втратив зуб. Фото з відкритих джерел

Удар Луїса Крев’є був настільки сильним, що обличчя Олександра Овечкіна залило кров’ю, а сам російський хокеїст упав на лід і лише з допомогою партнерів дістався лави запасних. Попри, те, що під час удару росіянин втратив зуб, арбітри не зафіксували порушення правил, а Крев’є уникнув будь-якого покарання.

Матч завершився перемогою "Чикаго" з рахунком 3:2 по булітах, а сам Овечкін провів на льоду близько 18 хвилин.

Переглянути відео інциденту, коли російському хокеїсту Овечкіну вибили зуб хокейною ключкою можна нижче:

Це не перша втрата зуба для російського хокеїста. Ще у 2007 році Овечкін за аналогічних обставин залишився без одного з передніх зубів.

Овечкін відомий як публічний прихильник російського диктатора Володимира Путіна. Він є засновником руху Putin Team, а сам російський лідер неодноразово публічно відзначав хокеїста дорогими подарунками, зокрема автомобілем Mercedes.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що улюблений хокеїст Кремля Олександр Овечкін став національним героєм у США.

Також "Коментарі" писали, що легенда хокею розповів про пропаганду Кремля в США. Домінік Гашек висловився про російського хокеїста і путініста Олександра Овечкіна.