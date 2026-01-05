Российский хоккеист и капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил травму во время матча регулярного чемпионата против "Чикаго Блэкгокс". В одном из игровых эпизодов в третьем периоде защитник "Чикаго" Луис Кревье попал хоккейной клюшкой Овечкину в лицо, в результате чего нападавший потерял передний зуб.

Александр Овечкин потерял зуб. Фото из открытых источников

Удар Луиса Кревье был настолько сильным, что лицо Александра Овечкина залило кровью, а сам российский хоккеист упал на лед и только с помощью партнеров добрался до запасных. Несмотря на то, что при ударе россиянин потерял зуб, арбитры не зафиксировали нарушения правил, а Кревье ушел от любого наказания.

Матч завершился победой "Чикаго" со счетом 3:2 по буллитам, а сам Овечкин провел на льду около 18 минут.

Посмотреть видео инцидента, когда российскому хоккеисту Овечкину выбили зуб хоккейной клюшкой можно ниже:

Это не первая потеря зуба для российского хоккеиста. Еще в 2007 году Овечкин при аналогичных обстоятельствах остался без одного из передних зубов.

Овечкин известен как публичный сторонник российского диктатора Владимира Путина. Он является основателем движения Putin Team, а сам российский лидер неоднократно публично отмечал хоккеиста дорогими подарками, в частности, автомобилем Mercedes.

