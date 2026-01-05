logo

Российскому хоккеисту Овечкину выбили зуб во время хоккейного матча НХЛ (ВИДЕО)
НОВОСТИ

Российскому хоккеисту Овечкину выбили зуб во время хоккейного матча НХЛ (ВИДЕО)

Хоккеисту Александру Овечкину выбили передний зуб во время матча НХЛ.

5 января 2026, 09:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский хоккеист и капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил травму во время матча регулярного чемпионата против "Чикаго Блэкгокс". В одном из игровых эпизодов в третьем периоде защитник "Чикаго" Луис Кревье попал хоккейной клюшкой Овечкину в лицо, в результате чего нападавший потерял передний зуб.

Российскому хоккеисту Овечкину выбили зуб во время хоккейного матча НХЛ (ВИДЕО)

Александр Овечкин потерял зуб. Фото из открытых источников

Удар Луиса Кревье был настолько сильным, что лицо Александра Овечкина залило кровью, а сам российский хоккеист упал на лед и только с помощью партнеров добрался до запасных. Несмотря на то, что при ударе россиянин потерял зуб, арбитры не зафиксировали нарушения правил, а Кревье ушел от любого наказания.

Матч завершился победой "Чикаго" со счетом 3:2 по буллитам, а сам Овечкин провел на льду около 18 минут.

Посмотреть видео инцидента, когда российскому хоккеисту Овечкину выбили зуб хоккейной клюшкой можно ниже:

Это не первая потеря зуба для российского хоккеиста. Еще в 2007 году Овечкин при аналогичных обстоятельствах остался без одного из передних зубов.

Овечкин известен как публичный сторонник российского диктатора Владимира Путина. Он является основателем движения Putin Team, а сам российский лидер неоднократно публично отмечал хоккеиста дорогими подарками, в частности, автомобилем Mercedes.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что любимый хоккеист Кремля Александр Овечкин стал национальным героем в США.

Также "Комментарии" писали, что легенда хоккея рассказал о пропаганде Кремля в США. Доминик Гашек высказался о русском хоккеисте и путинисте Александре Овечкине.



