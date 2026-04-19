Известная теннисистка разделась прямо на корте во время матча: видео собрало 6 млн просмотров

Ализе Корне разделась на US Open.

Эпизод с французской теннисисткой Ализе Корне на US Open 2018 года неожиданно снова завирусился в сети. Весной 2026 года видео момента, когда спортсменка переодела футболку во время матча, за сутки набрало более 6 миллионов просмотров в соцсетях.

Инцидент произошел во время поединка Корне против шведской теннисистки Иоганны Ларссон. Из-за сильной жары организаторы объявили 10-минутный перерыв, чтобы игроки могли остыть. Вернувшись на корт, Алезе Корне поняла, что надела футболку наизнанку.

Чтобы не задерживать матч, спортсменка у задней линии быстро сняла футболку и надела ее правильной стороной. В течение нескольких секунд был виден спортивный топ теннисистки. Поэтому судья матча вынес предупреждение Ализе Корне за неспортивное поведение. На что французская теннисистка раздраженно ответила: "Это было задом наперед. Я не собираюсь так играть!"

Решение вызвало волну критики, ведь мужчинам-теннисистам разрешается менять футболки прямо на корте без каких-либо предупреждений.

После инцидента теннисное сообщество заговорило о неравном отношении к женщинам в спорте. Многие болельщики и спортсмены назвали решение арбитра проявлением двойных стандартов и сексистского поведения.

Организаторы US Open впоследствии сочли ошибку и извинились. Они заявили, что действия Корне не должны трактоваться как нарушение правил, а игрокам разрешили переодеваться в частной зоне у корта.

Ализе Корне тогда заявила, что была удивлена масштабом реакции вокруг ситуации. По ее словам, сам эпизод не имел для нее большого значения, хотя она согласилась, что к женщинам в теннисе иногда относятся иначе, чем к мужчинам.

