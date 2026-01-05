Український футзал прорвався у світову еліту: двоє українців серед найкращих в світі

Український футзал отримав вагоме міжнародне визнання за підсумками 2025 року. Одразу двоє представників національної збірної України потрапили до світових номінацій — воротар Олександр Сухов та головний тренер команди Олександр Косенко.

Український футзал

Голкіпер світового рівня



Олександр Сухов увійшов до переліку претендентів на звання найкращого футзального голкіпера світу. Протягом року він демонстрував стабільну та впевнену гру як на клубному рівні, так і у складі збірної України.



Разом із київським "ХІТом" Сухов пробився до стадії плейоф Ліги чемпіонів, де українська команда гідно протистояла провідним клубам Європи. Його надійність у воротах неодноразово ставала ключовим фактором у вирішальних матчах.



На міжнародній арені Сухов був одним із лідерів збірної України під час кваліфікаційного циклу до Євро-2026. У вирішальних поєдинках саме його гра дозволяла команді зберігати результат і впевнено пройти відбір.



Визнання тренерської роботи



Окремої уваги заслуговує номінація головного тренера збірної України Олександра Косенка, якого включили до списку кандидатів на звання найкращого тренера світу з футзалу за підсумками року.



Під його керівництвом національна команда зберегла стабільність, ігрову дисципліну та чітку тактичну модель, що дозволило Україні залишатися конкурентною на міжнародному рівні навіть в умовах обмежених ресурсів і складної внутрішньої ситуації в країні.



Фахівці відзначають уміння Косенка працювати з колективом, вибудовувати баланс між обороною та атакою, а також ефективно інтегрувати гравців у командну систему.



Символічне досягнення для країни

Номінації Сухова і Косенка стали не лише індивідуальним визнанням, а й важливим сигналом для всього українського футзалу. Вони підтверджують, що Україна залишається помітним гравцем на світовій футзальній мапі, попри всі виклики останніх років.

Це також приклад для молодих спортсменів і тренерів, які продовжують розвивати футзал у країні, показуючи, що системна робота, професіоналізм і витримка приносять результат навіть у найскладніші часи.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російська армія продовжує спроби проникнення в район Лимана, паралельно шукаючи можливості обійти українські позиції навколо міста. Про це повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.