Украинский футзал прорвался в мировую элиту: двое украинцев среди лучших в мире

Украинский футзал получил важное международное признание по итогам 2025 года. Сразу два представителя национальной сборной Украины попали в мировые номинации — вратарь Александр Сухов и главный тренер команды Александр Косенко.

Украинский футзал

Голкипер мирового уровня



Александр Сухов вошел в список претендентов на звание лучшего футзального голкипера мира. В течение года он демонстрировал стабильную и уверенную игру, как на клубном уровне, так и в составе сборной Украины.



Вместе с киевским "ХИТом" Сухов пробился в стадию плейоф Лиги чемпионов, где украинская команда достойно противостояла ведущим клубам Европы. Его надежность в воротах не раз становилась ключевым фактором в решающих матчах.



На международной арене Сухов был одним из лидеров сборной Украины во время квалификационного цикла Евро-2026. В решающих поединках его игра позволяла команде сохранять результат и уверенно пройти отбор.



Признание тренерской работы



Отдельного внимания заслуживает номинация главного тренера сборной Украины Александра Косенко, включенного в список кандидатов на звание лучшего тренера мира по футзалу по итогам года.



Под его руководством, национальная команда сохранила стабильность, игровую дисциплину и четкую тактическую модель, что позволило Украине оставаться конкурентной на международном уровне даже в условиях ограниченных ресурсов и сложной внутренней ситуации в стране.



Специалисты отмечают умение Косенко работать с коллективом, выстраивать баланс между обороной и атакой, а также эффективно интегрировать игроков в командную систему.



Символическое достижение для страны

Номинации Сухова и Косенко стали не только индивидуальным признанием, но важным сигналом для всего украинского футзала. Они подтверждают, что Украина остается заметным игроком на мировой футзальной карте, несмотря на все вызовы последних лет.

Это также пример молодых спортсменов и тренеров, которые продолжают развивать футзал в стране, показывая, что системная работа, профессионализм и выдержка приносят результат даже в самые сложные времена.

