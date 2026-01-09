Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу над спортсменкой с российским паспортом в четвертьфинале турнира серии WTA 500. Матч завершился со счетом 7:6, 6:3 в пользу украинки.

Эта встреча стала первой официальной глазной дуэлью теннисисток в рамках турниров WTA. Поединок получился напряженным, особенно в первом сете, который Костюк смогла завершить в свою пользу только на тай-брейке.

Победа в четвертьфинале стала для Марты Костюк одиннадцатой в матчах против теннисисток, входящих в топ-10 мирового рейтинга WTA. Таким образом, украинка подтвердила стабильные результаты на высоком уровне и продолжает борьбу за титул на турнире.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России готовятся к запуску цирковых представлений, посвященных участникам вторжения в Украину и Великой отечественной войне. Инициатором проекта стала цирковая студия "Воздушный проект", подавшая заявку на получение государственного гранта.

Согласно проектной документации, студия рассчитывает получить из госбюджета 4,7 млн рублей на постановку серии цирковых программ с "патриотическим" содержанием. Планируется провести не менее 20 спектаклей для зрителей от восьми лет с общим охватом около двух тысяч человек. В заявке отмечается, что выступления будут сопровождаться военными и "патриотическими" песнями и цель "напомнить о подвигах и героях, которые защищали и защищают Россию". Артисты в этих программах планируют привлечь детей.

Для заинтересованности в подростковой аудитории авторы проекта намерены использовать светодиодный реквизит, современное оборудование и визуальные эффекты. Проект представлен на рассмотрение в рамках системы президентских грантов.



