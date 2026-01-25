Украинец шокировал Японию: Явгусишин второй раз подряд выиграл Кубок Императора по сумо

В воскресенье, 25 января 2026 года, украинский сумоист Даниил Явгусишин установил исторический рекорд, вторично подряд одержав Кубок Императора на престижном турнире Hatsu Basho в Токио. Решающая стычка против японского спортсмена Сакутаро Атамифуджи стала настоящим триллером для болельщиков. Оба борца подошли к финалу с одинаковым результатом 11 побед и 3 поражения, но украинцу удалось победить благодаря невероятной выносливости и техническому мастерству, завершив поединок впечатляющим броском, сообщают "Комментарии".

Даниил Явгусишин становится легендой сумо: второй триумф подряд в Токио

Этот турнир стал важным этапом в карьере Евгусишина: он подтвердил свой статус одного из сильнейших европейских сумоистов и приблизился к титулу европейского йокодзуна. В комментарии после победы Даниил признался, что испытывал особое напряжение на этот раз, значительно превышающее предыдущие соревнования. "Этот турнир был несколько иным. Было чувство напряжения, которого я никогда раньше не испытывал, но я рад, что смог победить", — отметил спортсмен.

Интересно, что Явгусишин стал первым озеки за 20 лет, после повышения до этого ранга сразу выиграл уху. Он родился в Виннице и стал заниматься сумо с семи лет. Трехкратный чемпион Украины, Даниил во время полномасштабного вторжения уехал в Японию и быстро приобрел популярность среди профессиональных поклонников сумо благодаря своим выдающимся выступлениям в дивизионе Макуучи.

Напомним, что в год в Японии проходит шесть гранд-турниров сумо. После победы на Hatsu Basho следующий турнир Haru Basho состоится в марте в Осаке. Для Евгусишина это шанс подтвердить свой статус и, возможно, стать первым европейцем в ранге йокодзуны.

Украинский спортсмен уже стал героем для фанатов сумо не только в Японии, но и Украине. Его успех демонстрирует, что даже в новой стране можно добиться самых высоких спортивных вершин благодаря таланту, труду и выносливости. Эксперты отмечают, что Явгусишин обладает редкой способностью сочетать техническое мастерство с силой и психологической стойкостью, что делает его невероятно опасным соперником в финальных поединках.

Масштабные победы украинца над японскими соперниками уже обсуждаются в мировых спортивных медиа, а молодые спортсмены Украины получили пример для подражания. Победа Евгусишина – это не только личный триумф, но и символ выносливости и патриотизма украинских спортсменов на мировой арене.

Читайте также в "Комментариях" о новом тренде в фитнесе, о котором молчат диетологи: как правильно голодать по типу тела.