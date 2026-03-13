Україна здобула ще шість медалей на Паралімпійських іграх в Італії

Українські спортсмени вибороли ще шість медалей на Паралімпійських іграх, які тривають в Італії. Нагороди принесли українські парабіатлоністи.

Українські парабіатлоністи вибороли ще шість медалей на Паралімпіаді в Італії

Як передає портал "Коментарі", про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.

Срібну медаль у парабіатлонній гонці спринт-переслідування серед чоловіків у класі сидячи здобув Тарас Радь. Він показав результат 10:00.5 і поступився лише спортсмену з Казахстану Єрболу Хамітову. Для українця це вже третя нагорода на цих змаганнях – раніше він виборов золото у спринті та бронзу в індивідуальній гонці.

У цій же дисципліні виступили й інші українці. Василь Кравчук фінішував восьмим, Григорій Шимко посів дев’яте місце, Павло Баль став дванадцятим, а Олександр Алексик – тринадцятим.

Ще одну срібну медаль для України здобув Григорій Вовчинський у гонці спринт-переслідування серед чоловіків у класі стоячи. 37-річний спортсмен на своїй п’ятій Паралімпіаді показав результат 10:33.6. До перемоги йому не вистачило лише 0,2 секунди – українець поступився представнику Китаю Цзяюнь Цаю.

Також призові місця посіли українські парабіатлоністки. У класі стоячи Ірина Буй стала срібною призеркою з результатом 12:35.7, а Олександра Кононова виборола бронзову медаль із часом 12:49.0.

Крім того, срібло та бронзу здобули Олександр Казік і Анатолій Ковалевський у змаганнях з біатлонного спринту-переслідування серед спортсменів із порушенням зору.

Загалом Україну на цих Паралімпійських іграх представляють 35 спортсменів – 25 параатлетів та 10 гайдів. Станом на зараз українська збірна вже має 16 медалей: три золоті, шість срібних і сім бронзових.

