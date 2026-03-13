Украина завоевала еще шесть медалей на Паралимпийских играх в Италии

Украинские спортсмены добыли в борьбе еще шесть медалей на Паралимпийских играх, которые продолжаются в Италии. Награды принесли украинские парабиатлонисты.

Украинские парабиатлонисты завоевали еще шесть медалей на Паралимпиаде в Италии

Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.

Серебряную медаль в парабиатлонной гонке спринт-преследования среди мужчин в классе сидя получил Тарас Радь . Он показал результат 10:00.5 и уступил только спортсмену из Казахстана Ерболу Хамитову. Для украинца это уже третья награда на этих соревнованиях – раньше он завоевал золото в спринте и бронзу в индивидуальной гонке.

В этой же дисциплине выступили и другие украинцы. Василий Кравчук финишировал восьмым, Григорий Шимко занял девятое место, Павел Баль стал двенадцатым, а Александр Алексик – тринадцатым.

Еще одну серебряную медаль для Украины завоевал Григорий Волчинский в гонке спринт-преследования среди мужчин в классе стоя. 37-летний спортсмен на пятой Паралимпиаде показал результат 10:33.6. До победы ему не хватило всего 0,2 секунды – украинец уступил представителю Китая Цзяюнь Цаю.

Также призовые места заняли украинские парабиатлонистки. В классе стоя Ирина Буй стала серебряным призером с результатом 12:35.7, а Александра Кононова завоевала бронзовую медаль со временем 12:49.0.

Кроме того, серебро и бронзу завоевали Александр Казик и Анатолий Ковалевский в соревнованиях по биатлонному спринту-преследованию среди спортсменов с нарушением зрения.

В целом Украину на этих Паралимпийских играх представляют 35 спортсменов – 25 параатлетов и 10 гайдов. На сегодняшний день украинская сборная уже имеет 16 медалей: три золотые, шесть серебряных и семь бронзовых.

