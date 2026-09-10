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Таємна пристрасть Білого дому: який вид спорту винайшли спеціально для американського президента

Як ранкова зарядка президента Герберта Гувера перетворилася на виснажливий гібрид тенісу та важкої атлетики, який став легендою Білого дому.

10 вересня 2026, 14:11
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Сергій Кречмаровський

У 1929 році 31-й президент США Герберт Гувер зіткнувся з колосальним стресом через початок Великої депресії. На тлі сидячої роботи та постійних навантажень глава держави почав набирати зайву вагу. Щоб допомогти політику залишатися у формі, його особистий лікар, адмірал Джоел Бун, розробив унікальний та неймовірно енерговитратний вид спорту.

Таємна пристрасть Білого дому: який вид спорту винайшли спеціально для американського президента

Гравці команди Red Socks під час матчу з гуверболу на базі Корпусу морської піхоти США на Гаваях. Фото: Christine Cabalo / U.S. Marines

Прообразом нової гри стала забава американських матросів "бик у кільці", яку Гувер побачив під час морської подорожі на лінкорі "Юта". Повернувшись до Вашингтона, лікар адаптував морську розвагу під умови резиденції. Так з'явився гувербол (Hooverball) – видовищний та жорсткий гібрид волейболу та тенісу, в якому замість легкого м'яча використовувався важкий медичний снаряд (медбол) вагою від 2,7 до 4 кг.

Правила гри поєднували елементи кількох дисциплін:

  • Інвентар та корт: матчі проходили на стандартному майданчику з волейбольною сіткою висотою близько 2,4 метра, а рахунок вівся за класичними тенісними правилами.

  • Динаміка: важкий м'яч необхідно було спіймати на льоту і відразу потужним кидком відправити назад на бік противника, що вимагало максимальної напруги всіх м'язів.

Навіть сам лікар Бун пізніше зізнавався, що побоювався за здоров'я учасників, адже виснажливі кидки важкого снаряда часто призводили до розтягнень і сильних болів у спині у високопосадовців.

Щоранку рівно о 7:00 на південному лужку Білого дому розгорталися баталії. Партнерами президента ставали міністри кабінету та судді Верховного суду, яких преса одразу охрестила "Кабінетом медичного м'яча". Пізніше ця незвичайна традиція закріпилася в історії як яскравий приклад того, як керівництво країни справлялося з кризою через фізичну дисципліну та командний дух.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як колишній президент виявився пов'язаним із появою жуйки.



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Джерело: https://hoover.archives.gov/hoovers/history-hoover-ball
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