Тайная страсть Белого дома: какой вид спорта изобрели специально для американского президента

В 1929 году 31-й президент США Герберт Гувер столкнулся с колоссальным стрессом из-за начала Великой депрессии. На фоне сидячей работы и постоянных нагрузок глава государства начал набирать лишний вес. Чтобы помочь политику оставаться в форме, его личный врач, адмирал Джоэл Бун, разработал уникальный и невероятно энергозатратный вид спорта.

Игроки команды Red Socks во время матча по гуверболлу на базе Корпуса морской пехоты США на Гавайях. Фото: Christine Cabalo / U.S. Marines

Прообразом новой игры стала забава американских матросов "бык в кольце", которую Гувер увидел во время морского путешествия на линкоре "Юта". Вернувшись в Вашингтон, врач адаптировал морское развлечение под условия резиденции. Так появился гувербол (Hooverball) — зрелищный и жесткий гибрид волейбола и тенниса, в котором вместо легкого мяча использовался тяжелый медицинский снаряд (медбол) весом от 2,7 до 4 кг.

Правила игры сочетали в себе элементы нескольких дисциплин:

Инвентарь и корт: матчи проходили на стандартной площадке с волейбольной сеткой высотой около 2,4 метра, а счет велся по классическим теннисным правилам.

Динамика: тяжелый мяч необходимо было поймать на лету и тут же мощным броском отправить обратно на сторону противника, что требовало максимального напряжения всех мышц.

Даже сам доктор Бун позже признавался, что опасался за здоровье участников, ведь изнуряющие броски тяжелого снаряда часто приводили к растяжениям и сильным болям в спине у высокопоставленных чиновников.

Каждое утро ровно в 7:00 на южной лужайке Белого дома разворачивались баталии. Партнерами президента становились министры кабинета и судьи Верховного суда, которых пресса тут же окрестила "Кабинетом медицинского мяча". Позднее эта необычная традиция закрепилась в истории как яркий пример того, как руководство страны справлялось с кризисом через физическую дисциплину и командный дух.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как бывший президент оказался связан с появлением жвачки.