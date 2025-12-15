Росія та Білорусь із національними символами повертаються у великий спорт: що відомо

Генеральна асамблея Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) підтримала часткове повернення національних символів спортсменам із Росії та Білорусі. Про це повідомляє прес-служба організації за підсумками голосування делегатів.

Генасамблея ФІДЕ. Фото: з відкритих джерел

На розгляд асамблеї було винесено дві резолюції. Першу ініціювала Російська шахова федерація, запропонувавши повністю відновити у правах російських та білоруських шахістів, включаючи допуск до змагань під національними прапорами. Друга резолюція була підготовлена Радою ФІДЕ та передбачала більш обмежений підхід – відновлення прав лише юніорів та лише в рамках рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету.

Внаслідок голосування обидві ініціативи отримали підтримку більшості. Російську резолюцію схвалила 61 країна, проти виступила 51, ще 14 делегацій не брали участь у голосуванні, а 15 утрималися. Проект Ради ФІДЕ підтримали 69 країн, 40 проголосували проти, 15 утрималися та 17 не взяли участі у голосуванні. Оскільки для прийняття звичайних рішень досить простої більшості голосів "за", обидва документи набрали юридичної сили.

Таким чином, ФІДЕ дозволила участь представників Росії та Білорусі у командних змаганнях, відновила використання національних прапорів та символіки на юнацькому рівні відповідно до рекомендацій МОК, а також допустила проведення офіційних заходів під егідою ФІДЕ на території Білорусі. Питання повернення прапора та гімну на дорослому рівні поки що залишається відкритим: федерація має намір провести додаткові консультації з МОК та прийняти окреме рішення пізніше.

При цьому у ФІДЕ наголошують, що голосування проходило за стандартною процедурою і не розглядалося як рішення підвищеної важливості, для якого потрібна підтримка двох третин присутніх.

Російські та білоруські шахісти були усунені від низки міжнародних змагань під егідою ФІДЕ після початку повномасштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року. Тоді федерація виключила національні збірні та заборонила використання державних символів на міжнародних турнірах.

