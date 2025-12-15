Россия и Беларусь с национальными символами возвращаются в большой спорт: что известно

Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) поддержала частичное возвращение национальных символов спортсменам из России и Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба организации по итогам голосования делегатов.

Генассамблея ФИДЕ. Фото: из открытых источников

На рассмотрение ассамблеи были вынесены две резолюции. Первую инициировала Российская шахматная федерация, предложив полностью восстановить в правах российских и белорусских шахматистов, включая допуск к соревнованиям под национальными флагами. Вторая резолюция была подготовлена Советом ФИДЕ и предусматривала более ограниченный подход – восстановление прав только юниоров и лишь в рамках рекомендаций Международного олимпийского комитета.

В результате голосования обе инициативы получили поддержку большинства. Российскую резолюцию одобрила 61 страна, против выступила 51, ещё 14 делегаций не участвовали в голосовании, а 15 воздержались. Проект Совета ФИДЕ поддержали 69 стран, 40 проголосовали против, 15 воздержались и 17 не приняли участия в голосовании. Поскольку для принятия обычных решений достаточно простого большинства голосов "за", оба документа вступили в юридическую силу.

Таким образом, ФИДЕ разрешила участие представителей России и Беларуси в командных соревнованиях, возобновила использование национальных флагов и символики на юношеском уровне в соответствии с рекомендациями МОК, а также допустила проведение официальных мероприятий под эгидой ФИДЕ на территории Беларуси. Вопрос возвращения флага и гимна на взрослом уровне пока остаётся открытым: федерация намерена провести дополнительные консультации с МОК и принять отдельное решение позднее.

При этом в ФИДЕ подчёркивают, что голосование проходило по стандартной процедуре и не рассматривалось как решение повышенной важности, для которого требуется поддержка двух третей присутствующих.

Российские и белорусские шахматисты были отстранены от ряда международных соревнований под эгидой ФИДЕ после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Тогда федерация исключила национальные сборные и запретила использование государственных символов на международных турнирах.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп хочет, чтобы Украина уступила РФ территорию: чем ответил Киев и какой документ передал США.



