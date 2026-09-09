Рекорди, кумири та секрети успіху: ТОП-5 фактів про зіркового тенісиста Карлоса Алькараса

Карлос Алькарас у 23 роки вже зібрав колекцію досягнень, про які багато тенісистів мріють усю кар'єру. Іспанець став одним із головних облич нового покоління і продовжує змагатися за вершину світового тенісу.

Карлос Алькарас із Кубком мушкетерів після перемоги на Roland Garros у 2024 році. Фото: Vegafi / Wikimedia Commons

Наймолодший володар кар'єрного "Великого шолома". У лютому 2026 року Алькарас виграв Australian Open, перемігши у фіналі Новака Джоковича. Завдяки цьому він став наймолодшим чоловіком в історії, який виграв усі чотири турніри Великого шолома. На той момент іспанцеві було 22 роки та 272 дні.

Сім титулів Grand Slam. Після перемоги в Мельбурні на рахунку Алькараса стало сім титулів Великого шолома: два US Open, два Roland Garros, два Wimbledon та один Australian Open.

Наймолодший №1 в історії ATP. Після тріумфу на US Open-2022 Алькарас очолив світовий рейтинг у віці 19 років та 129 днів. Цей рекорд зробив його наймолодшим лідером ATP в історії.

Його головним кумиром був Федерер. Хоча Алькараса часто порівнюють із Рафаелем Надалем, його головним тенісним кумиром у дитинстві був Роджер Федерер. При цьому іспанець із великою повагою ставиться і до Надаля, який став для нього одним із найважливіших орієнтирів у спорті.

Формула успіху — три "С". На кар'єру Алькараса дуже вплинули сімейні цінності. Його дідусь радив йому пам'ятати про три "С": cap (голова), cor (серце) і cojones (сміливість). Цей принцип настільки важливий для тенісиста, що він увічнив його як татуювання на зап'ясті.

При цьому навіть зіркам доводиться зазнавати поразок. 9 вересня 2026 року Алькарас поступився Бену Шелтону в чвертьфіналі US Open після чотирьох годин і 28 хвилин боротьби. Матч став найпізнішим за часом завершення в історії турніру.

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