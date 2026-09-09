Рекорды, кумиры и секреты успеха: ТОП-5 фактов о звёздном теннисисте Карлосе Алькарасе

Карлос Алькарас в 23 года уже собрал коллекцию достижений, о которых многие теннисисты мечтают всю карьеру. Испанец стал одним из главных лиц нового поколения и продолжает соперничать за вершину мирового тенниса.

Карлос Алькарас с Кубком мушкетёров после победы на Roland Garros в 2024 году. Фото: Vegafi / Wikimedia Commons

Самый молодой обладатель карьерного "Большого шлема". В феврале 2026 года Алькарас выиграл Australian Open, победив в финале Новака Джоковича. Благодаря этому он стал самым молодым мужчиной в истории, выигравшим все четыре турнира Большого шлема. На тот момент испанцу было 22 года и 272 дня.

Семь титулов Grand Slam. После победы в Мельбурне на счету Алькараса стало семь титулов Большого шлема: два US Open, два Roland Garros, два Wimbledon и один Australian Open.

Самый молодой №1 в истории ATP. После триумфа на US Open-2022 Алькарас возглавил мировой рейтинг в возрасте 19 лет и 129 дней. Этот рекорд сделал его самым молодым лидером ATP за всю историю.

Его главным кумиром был Федерер. Хотя Алькараса часто сравнивают с Рафаэлем Надалем, его главным теннисным кумиром в детстве был Роджер Федерер. При этом испанец с большим уважением относится и к Надалю, который стал для него одним из важнейших ориентиров в спорте.

Формула успеха — три "С". На карьеру Алькараса сильно повлияли семейные ценности. Его дедушка советовал ему помнить о трёх "С": cabeza (голова), corazón (сердце) и cojones (смелость). Этот принцип настолько важен для теннисиста, что он увековечил его в виде татуировки на запястье.

При этом даже звёздам приходится терпеть поражения. 9 сентября 2026 года Алькарас уступил Бену Шелтону в четвертьфинале US Open после четырёх часов и 28 минут борьбы. Матч стал самым поздним по завершению в истории турнира.

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