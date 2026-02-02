Поранення не зламали – Одеса аплодує стоячи: український ветеран їде підкорювати США

Україна знову звучатиме на міжнародній арені – цього разу завдяки силі духу, витримці та незламності одного воїна. Ветеран з Одеси Валерій Стальніченко представлятиме нашу ДЕРЖАВУ на Air Force and Marine Corps Trials 2026 у США – престижних змаганнях для поранених військовослужбовців та ветеранів, які щороку організовують Повітряні сили США та Корпус морської піхоти. Для України це не просто участь у спортивній події, а ще один доказ: навіть після важких поранень наші захисники здатні боротися, перемагати й надихати світ.

Ветеран з Одеси представить Україну на престижних міжнародних змаганнях у США

Про це повідомляє Одеська обласна військова адміністрація, наголошуючи на важливості участі українських ветеранів у міжнародних спортивних ініціативах. Air Force and Marine Corps Trials є офіційним відбірковим етапом до Warrior Games – глобального турніру з адаптивних видів спорту, де зустрічаються військові та ветерани з різних країн. Саме тут формується нова культура поваги до поранених воїнів і демонструється, що травма – не кінець, а новий старт.

Валерій Стальніченко проходив службу у складі 41-ї бригади як оператор протитанкових ракетних комплексів. Під час бойових дій він зазнав осколкових поранень обох нижніх кінцівок. Те, що для багатьох могло б стати фатальною межею, для нього стало точкою відліку нового етапу життя. Уже понад пів року ветеран інтенсивно тренується у спільноті "Вільні Воїни", опановує адаптивні види спорту та активно долучається до розвитку ветеранського спортивного руху в Україні.





"Для мене участь у цих змаганнях – це радість, захоплення та гордість. Це можливість представляти нашу країну на міжнародному рівні", – говорить Валерій. Його слова звучать просто, але за ними – тисячі годин болю, реабілітації, тренувань і внутрішньої боротьби.

Змагання триватимуть з 20 лютого по 3 березня 2026 року на базі військової частини США у штаті Каліфорнія. Програма включає адаптивні дисципліни: стрільбу з лука, легку атлетику, пауерліфтинг, велоспорт, плавання та командні види спорту. Це випробування не лише фізичних можливостей, а й характеру.

Участь українських ветеранів у таких змаганнях – це значно більше, ніж спорт. Це потужний сигнал світу, що Україна не залишає своїх воїнів, інвестує у їхнє відновлення та демонструє високий рівень підготовки навіть після війни. І кожен вихід Валерія на старт – це ще один крок до міжнародної поваги та віри в українську незламність.

