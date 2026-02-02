Ранения не сломали – Одесса аплодирует стоя: украинский ветеран едет покорять США

Украина снова будет звучать на международной арене – на этот раз благодаря силе духа, выдержке и несокрушимости одного воина. Ветеран из Одессы Валерий Стальниченко будет представлять нашу ГОСУДАРСТВУ на Air Force and Marine Corps Trials 2026 в США – престижных соревнованиях для раненых военнослужащих и ветеранов, ежегодно организующих Воздушные силы США и Корпус морской пехоты . Для Украины это не просто участие в спортивном событии, а еще одно доказательство: даже после тяжелых ранений наши защитники способны бороться, побеждать и вдохновлять мир.

Ветеран из Одессы представит Украину на престижных международных соревнованиях в США

Об этом сообщает Одесская областная военная администрация , отмечая важность участия украинских ветеранов в международных спортивных инициативах. Air Force and Marine Corps Trials является официальным отборочным этапом в Warrior Games – глобальном турнире по адаптивным видам спорта, где встречаются военные и ветераны из разных стран. Именно здесь формируется новая культура уважения к раненым воинам и демонстрируется, что травма не конец, а новый старт.

Валерий Стальниченко проходил службу в составе 41-й бригады как оператор противотанковых ракетных комплексов. Во время боевых действий он получил осколочные ранения обеих нижних конечностей . То, что для многих могло бы стать роковым пределом, для него стало точкой отсчета нового этапа жизни. Уже более полугода ветеран интенсивно тренируется в сообществе "Свободные Воины" , овладевает адаптивными видами спорта и активно вовлекается в развитие ветеранского спортивного движения в Украине.





"Для меня участие в этих соревнованиях – это радость, восхищение и гордость. Это возможность представлять нашу страну на международном уровне", – говорит Валерий. Его слова звучат просто, но за ними – тысячи часов боли, реабилитации, тренировок и внутренней борьбы.

Соревнования продлятся с 20 февраля по 3 марта 2026 года на базе воинской части США в штате Калифорния . Программа включает в себя адаптивные дисциплины: стрельбу из лука, легкую атлетику, пауэрлифтинг, велоспорт, плавание и командные виды спорта. Это испытание не только физических возможностей, но и характера.

Участие украинских ветеранов в таких соревнованиях – это гораздо больше, чем спорт. Это мощный сигнал мира о том, что Украина не покидает своих воинов, инвестирует в их восстановление и демонстрирует высокий уровень подготовки даже после войны. И каждый выход Валерия на старт – это еще один шаг к международному уважению и вере в украинскую несокрушимость.

