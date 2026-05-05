Оператор під час прямого ефіру "Формули-1" задивився на модель (ВІДЕО)

Під час трансляції Гран-прі Маямі Формули-1 стався курйозний момент, який миттєво розлетівся соціальними мережами. Камера телеканалу Sky Sports несподівано змінила фокус під час прямого ефіру і замість ведучих та аналітики глядачі побачили хорватську модель Івану Кнолль, яка проходила повз.

Івана Кнолль. Фото: instagram / knolldoll

У момент інциденту Саймон Лейзенбі, Наомі Шифф і Дженсон Баттон обговорювали майбутній гоночний вікенд, однак увагу оператора привернула поява однієї з найвідоміших фанаток Формули-1.

Івана Кнолль з’явилася в кадрі в ефектному образі, проходячи повз зону команд. У цей момент камера поступово переключила увагу з ведучих і глядачі побачили, як оператор фактично "слідує" за моделлю.

На задньому плані можна було помітити реакції представників команд, зокрема McLaren, які, схоже, не приховували емоцій і проводжали поглядом Івану Кнолль. Один із членів команди потрапив у кадр із помітно здивованою реакцією.

Курйозний випадок з Гран-прі Маямі Формули-1 можна переглянути на відео нижче:

Івана Кнолль — хорватська модель та інфлюенсерка, яка здобула популярність під час чемпіонату світу з футболу 2018 року, де її назвали "найсексуальнішою вболівальницею" турніру. Відтоді вона регулярно відвідує великі спортивні події. Зокрема, Кнолль неодноразово з’являлася у паддоку Формули-1, включно з етапами в Маямі.

