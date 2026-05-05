Оператор во время прямого эфира "Формулы-1" засмотрелся на модель (ВИДЕО)
НОВОСТИ

Оператор во время прямого эфира "Формулы-1" засмотрелся на модель (ВИДЕО)

Оператор Формулы-1 во время прямого эфира "загубил фокус" на модели в поддоке Гран-при Майами.

5 мая 2026, 07:25
Slava Kot

Во время трансляции Гран-при Майами Формулы-1 произошел курьезный момент, разлетевшийся мгновенно социальными сетями. Камера телеканала Sky Sports неожиданно изменила фокус во время прямого эфира и вместо ведущих и аналитики зрители увидели проходившую мимо хорватскую модель Ивану Кнолль.

Оператор во время прямого эфира "Формулы-1" засмотрелся на модель (ВИДЕО)

Ивана Кнолль. Фото: instagram/knolldoll

В момент инцидента Саймон Лейзенби, Наоми Шифф и Дженсон Баттон обсуждали предстоящий гоночный уик-энд, однако внимание оператора привлекло появление одной из самых известных фанаток Формулы-1.

Ивана Кнолль появилась в кадре в эффектном образе, проходя мимо зоны команд. В этот момент камера постепенно переключила внимание с ведущих и зрители увидели, как оператор фактически "следует" за моделью.

На заднем плане можно было заметить реакции представителей команд, в частности McLaren, которые, похоже, не скрывали эмоций и провожали взглядом Ивану Кнолль. Один из членов команды попал в кадр с заметно изумленной реакцией.

Курьезный случай из Гран-при Майами Формулы-1 можно посмотреть на видео ниже:

Ивана Кнолль — хорватская модель и инфлюэнсерша, получившая популярность во время чемпионата мира по футболу 2018 года, где ее назвали "самой сексуальной болельщицей" турнира. С этого времени она регулярно посещает большие спортивные события. В частности, Кнолль неоднократно появлялась в поддоке Формулы-1, включая этапы в Майами.

