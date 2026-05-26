Курйоз на Ролан Гаррос: французький тенісист пригрозив "насрати на корті" (ВІДЕО)

На цьогорічному турнірі Ролан Гаррос увагу глядачів привернули не лише спортивні результати, а й несподіваний курйоз за участю французького тенісиста Артюра Жеа. Під час матчу першого кола турніру спортсмен був змушений благати суддю дозволити йому терміново залишити корт через проблеми зі шлунком.

Артюр Жеа. Фото: AP

21-річний француз Артюр Жеа, який отримав wild card на домашній турнір Великого шлема, зустрічався з тенісистом Кареном Хачановим. У розпал гри Жеа звернувся до арбітра з проханням дозволити медичну паузу, однак суддя відмовив йому, запропонувавши дочекатися завершення гейму.

Після цього тенісист почав емоційно пояснювати, що у нього проблеми зі шлунком, і йому потрібно терміново до туалету, інакше він "насре на корті".

"Де лікар? Ти розмовляєш французькою? У мене таке відчуття, що воно ось-ось вилізе! У мене діарея, мені потрібно в туалет, я більше не можу терпіти. Я насру на цьому клятому корті", — сказав Жеа.

Лише після втручання медиків Артюру Жеа дозволили залишити арену.

Попри фізичний дискомфорт і 30-градусну спеку, яка накрила Париж, француз повернувся на корт і продовжив матч. Однак утримати темп гри йому не вдалося. Хачанов переміг у трьох сетах із рахунком 6:3, 7:6, 6:0.

Після поєдинку Жеа визнав, що почувався погано ще зранку. За його словами, стан лише погіршувався під час гри.

