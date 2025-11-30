ГВР підтримав патріотичний фестиваль «Козацький гарт»

Захід відбувся за активної підтримки Громадсько-військового руху (ГВР) у партнерстві з Управлінням масового спорту регіону.



Патріотичний фестиваль «Козацький гарт»

Фестиваль спрямований на популяризацію здорового способу життя, патріотичного виховання та утвердження національних цінностей серед молоді.



"Для Громадсько-військового руху патріотичне і фізичне виховання молоді у дусі українських традиції є пріоритетним. Ми максимально підтримуємо заходи, що спрямовані на всебічний і гармонійний розвиток української молоді та дітей", – заявив координатор ініціативної групи Громадсько-військового руху Олексій Івашин під час відкриття фестивалю.









До програми заходу входили естафети, силові випробування, вікторини, командні конкурси на згуртованість та знання історії України.



"Важливо, щоб в молоді роки ви зробили спорт і фізкультуру хорошою звичкою, бо фізична культура і спорт – це запорука якості життя ба гарту духу. Фізична підготовка знадобитися у подальшому і на військовій службі: і не тільки хлопцям, а й дівчатам, якщо вони оберуть для себе служіння державі. Це здоров’я, активність, довголіття", – зазначив Івашин.

Також він подякував викладачам за підготовку молоді, підкресливши, що змагання такого формату популяризують героїчні традиції козацтва та утвердження національних цінностей серед молоді.

Під час церемонії нагородження усі переможці отримали пам’ятні призи та подарунки. Команда-переможець з Черняхівського ліцею №1 у якості нагороди від Громадсько-військового руху отримала поїздку до Києва на екскурсію до Музею становлення української нації.