logo_ukra

BTC/USD

91464

ETH/USD

3034.14

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.89

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Спорт інші види спорту ГВР підтримав патріотичний фестиваль «Козацький гарт»
commentss НОВИНИ Всі новини

ГВР підтримав патріотичний фестиваль «Козацький гарт»

28 листопада у селищі Черняхів на Житомирщині пройшов ІІ обласний етап Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю учнів «Козацький гарт»

30 листопада 2025, 19:51
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Захід відбувся за активної підтримки Громадсько-військового руху (ГВР) у партнерстві з Управлінням масового спорту регіону.

ГВР підтримав патріотичний фестиваль «Козацький гарт»

Патріотичний фестиваль «Козацький гарт»

Фестиваль спрямований на популяризацію здорового способу життя, патріотичного виховання та утвердження національних цінностей серед молоді.

"Для Громадсько-військового руху патріотичне і фізичне виховання молоді у дусі українських традиції є пріоритетним. Ми максимально підтримуємо заходи, що спрямовані на всебічний і гармонійний розвиток української молоді та дітей", – заявив координатор ініціативної групи Громадсько-військового руху Олексій Івашин під час відкриття фестивалю.


ГВР підтримав патріотичний фестиваль «Козацький гарт» - фото 2


До програми заходу входили естафети, силові випробування, вікторини, командні конкурси на згуртованість та знання історії України. 

"Важливо, щоб в молоді роки ви зробили спорт і фізкультуру хорошою звичкою, бо фізична культура і спорт – це запорука якості життя ба гарту духу. Фізична підготовка знадобитися у подальшому і на військовій службі: і не тільки хлопцям, а й дівчатам, якщо вони оберуть для себе служіння державі. Це здоров’я, активність, довголіття", – зазначив Івашин.

Також він подякував викладачам за підготовку молоді, підкресливши, що змагання такого формату популяризують героїчні традиції козацтва та утвердження національних цінностей серед молоді.

Під час церемонії нагородження усі переможці отримали пам’ятні призи та подарунки. Команда-переможець з Черняхівського ліцею №1 у якості нагороди від Громадсько-військового руху отримала поїздку до Києва на екскурсію до Музею становлення української нації.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини