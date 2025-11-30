logo

ГВР поддержал патриотический фестиваль «Казацкая закалка»
ГВР поддержал патриотический фестиваль «Казацкая закалка»

28 ноября в поселке Черняхов на Житомирщине прошел ІІ областной этап Всеукраинского физкультурно-патриотического фестиваля учеников «Казацкая закалка»

30 ноября 2025, 19:51
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Мероприятие прошло при активной поддержке Общественно-военного движения (ГВР) в партнерстве с Управлением массового спорта региона.

ГВР поддержал патриотический фестиваль «Казацкая закалка»

Патриотический фестиваль «Казацкая закалка»

Фестиваль направлен на популяризацию здорового образа жизни, патриотического воспитания и национальных ценностей среди молодежи.

"Для Общественно-военного движения патриотическое и физическое воспитание молодежи в духе украинских традиции приоритетно. Мы максимально поддерживаем мероприятия, направленные на всестороннее и гармоничное развитие украинской молодежи и детей", – заявил координатор инициативной группы Общественно-военного движения Алексей Ивашин на открытии фестиваля.


ГВР поддержал патриотический фестиваль «Казацкая закалка» - фото 2


В программу мероприятия входили эстафеты, силовые испытания, викторины, командные конкурсы на сплоченность и знание истории Украины.

"Важно, чтобы в молодые годы вы сделали спорт и физкультуру хорошей привычкой, потому что физическая культура и спорт – это залог качества жизни богатства духа. Физическая подготовка понадобится в дальнейшем и на военной службе: и не только ребятам, но и девушкам, если они изберут для себя служение государству. Это здоровье, активность, долголетие" , – отметил Ивашин.

Также он поблагодарил преподавателей за подготовку молодежи, подчеркнув, что соревнования такого формата популяризируют героические традиции казачества и утверждение национальных ценностей молодежи.

В ходе церемонии награждения все победители получили памятные призы и подарки. Команда-победитель из Черняховского лицея №1 в качестве награды от Общественно-военного движения получила поездку в Киев на экскурсию в Музей становления украинской нации.



