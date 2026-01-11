logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт другие виды спорта Бойчихи ММА на битве взглядов стали целоваться в губы и показывать грудь (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Бойчихи ММА на битве взглядов стали целоваться в губы и показывать грудь (ФОТО)

Доминика Горакова и Тереза Осладилова привлекли внимание на Clash MMA 15.

11 января 2026, 16:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Бойчихи ММА на битве взглядов стали целоваться в губы и показывать грудь (ФОТО)

Доминика Горакова и Тереза ​​Осладилова. Фото: instagram.com/horakovadominikaa/

В Чехии анонсировали необычный поединок в смешанных боевых искусствах в рамках Clash MMA 15. В клетку выйдут две популярные медиаперсоны Доминика Горакова и Тереза Осладилова. Еще задолго до поединка во время битвы взглядов девушки устроили настоящее шоу: они целовались в губы и частично обнажались.

7 февраля 2026 года в Брно на арене Winning Group Arena состоится поединок по правилам ММА между Доминикой Гораковой и Терезой Осладиловой. В битве взглядов девушки неожиданно начали целоваться.

Кроме того, шоу на этом не закончилось. В определенный момент Тереза Осладилова подняла свою футболку и показала грудь, которая была прикрыта только наклейками в форме звезд. Доминика Горакова быстро отреагировала и пыталась прикрыть грудь своей соперницы руками. Этот момент запечатлели камеры.

Бойчихи ММА на битве взглядов стали целоваться в губы и показывать грудь (ФОТО) - фото 2

Доминика Горакова и Тереза Осладилова. Фото: instagram.com/horakovadominikaa/

Бойчихи ММА на битве взглядов стали целоваться в губы и показывать грудь (ФОТО) - фото 2

Доминика Горакова и Тереза Осладилова. Фото: instagram.com/horakovadominikaa/

Доминика Горакова и Тереза Осладилова известные инфлюэнсерши в Чехии. Кроме того, до объявления поединка обе считались подругами.

Бойчихи ММА на битве взглядов стали целоваться в губы и показывать грудь (ФОТО) - фото 2

Доминика Горакова. Фото: instagram.com/horakovadominikaa/

Бойчихи ММА на битве взглядов стали целоваться в губы и показывать грудь (ФОТО) - фото 2

Тереза Осладилова. Фото: Lesk: Robert Kejch / CNC

Доминика Горакова известна в стране фитнес-тренер и участница реалити-шоу Love Island, дебютирует в профессиональном ММА. Ее соперница, Тереза Осладилова, тоже имеет опыт участия в реалити-проектах и уже имела медийные бои в прошлом. Благодаря этому она позиционируется как более подготовленная к формату октагона, что делает ее фавориткой в будущем противостоянии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что скандальный блогер-боксер вызвал Усика на бой по правилам ММА.

Также "Комментарии" писали, что Трамп приехал на бой UFC и своим присутствием омрачил спортивное событие.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости