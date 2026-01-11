Бойчихи ММА на битве взглядов стали целоваться в губы и показывать грудь (ФОТО)

Рубрики
Доминика Горакова и Тереза Осладилова. Фото: instagram.com/horakovadominikaa/
В Чехии анонсировали необычный поединок в смешанных боевых искусствах в рамках Clash MMA 15. В клетку выйдут две популярные медиаперсоны Доминика Горакова и Тереза Осладилова. Еще задолго до поединка во время битвы взглядов девушки устроили настоящее шоу: они целовались в губы и частично обнажались.
7 февраля 2026 года в Брно на арене Winning Group Arena состоится поединок по правилам ММА между Доминикой Гораковой и Терезой Осладиловой. В битве взглядов девушки неожиданно начали целоваться.
Кроме того, шоу на этом не закончилось. В определенный момент Тереза Осладилова подняла свою футболку и показала грудь, которая была прикрыта только наклейками в форме звезд. Доминика Горакова быстро отреагировала и пыталась прикрыть грудь своей соперницы руками. Этот момент запечатлели камеры.
Доминика Горакова и Тереза Осладилова известные инфлюэнсерши в Чехии. Кроме того, до объявления поединка обе считались подругами.
Доминика Горакова. Фото: instagram.com/horakovadominikaa/
Тереза Осладилова. Фото: Lesk: Robert Kejch / CNC
Доминика Горакова известна в стране фитнес-тренер и участница реалити-шоу Love Island, дебютирует в профессиональном ММА. Ее соперница, Тереза Осладилова, тоже имеет опыт участия в реалити-проектах и уже имела медийные бои в прошлом. Благодаря этому она позиционируется как более подготовленная к формату октагона, что делает ее фавориткой в будущем противостоянии.
