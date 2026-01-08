logo_ukra

BTC/USD

90532

ETH/USD

3096.29

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

50.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Спорт олімпіада і змагання Військові РФ і прихильники війни: кого рф везе на зимову Олімпіаду-2026
commentss НОВИНИ Всі новини

Військові РФ і прихильники війни: кого рф везе на зимову Олімпіаду-2026

Україна звернулася до міжнародних спортивних організацій із вимогою не допустити до зимової Олімпіади-2026 російських спортсменів, які під виглядом «нейтральних» підтримують агресію проти України або пов’язані з військовими структурами РФ

8 січня 2026, 17:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Національний олімпійський комітет України, Міністерство молоді та спорту, а також Всеукраїнська федерація бобслею та скелетону офіційно звернулися до Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації бобслею та скелетону з вимогою відсторонити російських спортсменів, яких планують допустити до зимових Олімпійських ігор 2026 року під статусом "нейтральних".

Військові РФ і прихильники війни: кого рф везе на зимову Олімпіаду-2026

Участь Росії на зимовій Олімпіаді-2026

Українська сторона наголошує, що частина кандидатів має прямі або опосередковані зв’язки з російськими військовими структурами, публічно підтримує війну проти України або брала участь у заходах на тимчасово окупованих територіях.

До переліку спортсменів, щодо яких висловлено заперечення, зокрема, входить Владислав Сємьонов — військовослужбовець збройних сил РФ у званні рядового, який представляє армійський спортивний клуб. Також у списку — Альона Фролова, яка публічно схвалювала контент із використанням "георгіївської стрічки", що є символом російської агресії проти України.

Окремо згадується Данііл Романов, який має зв’язок із військовими структурами Росії та підписаний на офіційний акаунт одного з ключових російських пропагандистів. У списку також Єрмєй Зиков, який публічно підтримував символіку "Z" і у 2022 році брав участь у тренувальних зборах у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, зазначається Поліна Тюріна, яка того ж року також перебувала на навчально-тренувальних зборах у Криму, а також Вікторія Феттель, яка підписана на сторінку російського пропагандиста, що публічно виправдовує війну проти України.

В українських спортивних інституціях наголошують, що допуск таких осіб до міжнародних змагань суперечить принципам олімпійського руху та фактично легітимізує агресію Росії під прикриттям "нейтрального" статусу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що правоохоронці Києва притягнули до відповідальності трьох жінок, які поширювали у соціальних мережах відеоконтент із демонстративним прослуховуванням російської музики на вулицях міста. Провокативні ролики були виявлені під час моніторингу інтернет-простору в одному з телеграм-каналів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/znua_live/233954
Теги:

Новини

Всі новини