Військові РФ і прихильники війни: кого рф везе на зимову Олімпіаду-2026

Національний олімпійський комітет України, Міністерство молоді та спорту, а також Всеукраїнська федерація бобслею та скелетону офіційно звернулися до Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації бобслею та скелетону з вимогою відсторонити російських спортсменів, яких планують допустити до зимових Олімпійських ігор 2026 року під статусом "нейтральних".

Участь Росії на зимовій Олімпіаді-2026

Українська сторона наголошує, що частина кандидатів має прямі або опосередковані зв’язки з російськими військовими структурами, публічно підтримує війну проти України або брала участь у заходах на тимчасово окупованих територіях.

До переліку спортсменів, щодо яких висловлено заперечення, зокрема, входить Владислав Сємьонов — військовослужбовець збройних сил РФ у званні рядового, який представляє армійський спортивний клуб. Також у списку — Альона Фролова, яка публічно схвалювала контент із використанням "георгіївської стрічки", що є символом російської агресії проти України.

Окремо згадується Данііл Романов, який має зв’язок із військовими структурами Росії та підписаний на офіційний акаунт одного з ключових російських пропагандистів. У списку також Єрмєй Зиков, який публічно підтримував символіку "Z" і у 2022 році брав участь у тренувальних зборах у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, зазначається Поліна Тюріна, яка того ж року також перебувала на навчально-тренувальних зборах у Криму, а також Вікторія Феттель, яка підписана на сторінку російського пропагандиста, що публічно виправдовує війну проти України.

В українських спортивних інституціях наголошують, що допуск таких осіб до міжнародних змагань суперечить принципам олімпійського руху та фактично легітимізує агресію Росії під прикриттям "нейтрального" статусу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п равоохоронці Києва притягнули до відповідальності трьох жінок, які поширювали у соціальних мережах відеоконтент із демонстративним прослуховуванням російської музики на вулицях міста. Провокативні ролики були виявлені під час моніторингу інтернет-простору в одному з телеграм-каналів.