Військові РФ і прихильники війни: кого рф везе на зимову Олімпіаду-2026

Національний олімпійський комітет України, Міністерство молоді та спорту, а також Всеукраїнська федерація бобслею та скелетону офіційно звернулися до Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації бобслею та скелетону з вимогою відсторонити російських спортсменів, яких планують допустити до зимових Олімпійських ігор 2026 року під статусом "нейтральних".
Участь Росії на зимовій Олімпіаді-2026
Українська сторона наголошує, що частина кандидатів має прямі або опосередковані зв’язки з російськими військовими структурами, публічно підтримує війну проти України або брала участь у заходах на тимчасово окупованих територіях.
До переліку спортсменів, щодо яких висловлено заперечення, зокрема, входить Владислав Сємьонов — військовослужбовець збройних сил РФ у званні рядового, який представляє армійський спортивний клуб. Також у списку — Альона Фролова, яка публічно схвалювала контент із використанням "георгіївської стрічки", що є символом російської агресії проти України.
Окремо згадується Данііл Романов, який має зв’язок із військовими структурами Росії та підписаний на офіційний акаунт одного з ключових російських пропагандистів. У списку також Єрмєй Зиков, який публічно підтримував символіку "Z" і у 2022 році брав участь у тренувальних зборах у тимчасово окупованому Криму.
Крім того, зазначається Поліна Тюріна, яка того ж року також перебувала на навчально-тренувальних зборах у Криму, а також Вікторія Феттель, яка підписана на сторінку російського пропагандиста, що публічно виправдовує війну проти України.
В українських спортивних інституціях наголошують, що допуск таких осіб до міжнародних змагань суперечить принципам олімпійського руху та фактично легітимізує агресію Росії під прикриттям "нейтрального" статусу.