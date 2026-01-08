Военные РФ и поклонники войны: кого РФ везет на зимнюю Олимпиаду-2026

Национальный олимпийский комитет Украины, Министерство молодежи и спорта, а также Всеукраинская федерация бобслея и скелетона официально обратились в Международный олимпийский комитет и Международную федерацию бобслея и скелетона с требованием отстранить российских спортсменов, которых планируют допустить к зимним Олимпийским и 2010 годам.

Участие России на зимней Олимпиаде-2026

Украинская сторона отмечает, что часть кандидатов имеет прямые или косвенные связи с российскими военными структурами, публично поддерживает войну против Украины или принимала участие в мероприятиях на временно оккупированных территориях.

В список спортсменов, в отношении которых высказано возражение, в частности, входит Владислав Семенов — военнослужащий вооруженных сил РФ в звании рядового, представляющий армейский спортивный клуб. Также в списке Алена Фролова, которая публично одобряла контент с использованием "георгиевской ленты", являющейся символом российской агрессии против Украины.

Отдельно упоминается Даниил Романов, который связан с военными структурами России и подписан на официальный аккаунт одного из ключевых российских пропагандистов. В списке также Ермей Зыков, публично поддерживавший символику "Z" и в 2022 году участвовавший в тренировочном собрании во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, отмечается Полина Тюрина, которая в том же году находилась на учебно-тренировочном собрании в Крыму, а также Виктория Феттель, которая подписана на страницу российского пропагандиста, публично оправдывающая войну против Украины.

В украинских спортивных институтах подчеркивают, что допуск таких лиц к международным соревнованиям противоречит принципам олимпийского движения и фактически легитимирует агрессию России под прикрытием нейтрального статуса.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что правоохранители Киева привлекли к ответственности трех женщин, которые распространяли в социальных сетях видеоконтент с демонстративным прослушиванием российской музыки на улицах города. Провокативные ролики были обнаружены во время мониторинга интернет-пространства в одном из телеграмм-каналов.