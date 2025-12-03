Українська чемпіонка публічно зреклася громадянства та присягла на вірність Росії (ВІДЕО)

Чемпіонка Європи зі стрибків у воду Софія Лискун публічно зреклася українського громадянства та отримала російський паспорт. Спортсменка також з’явилася у пропагандистському відеосюжеті.

Софія Лискун (фото з відкритих джерел)

Про це свідчить коментар Лискун, наведений виданням iz.ru. За її словами, рішення покинути Україну вона ухвалила через нібито непрофесійність українських тренерів. Вона стверджує, що її підготовкою займалися гімнасти та батутисти, а також зазначила, що мала психологічні труднощі.

"У нас усі тренери – гімнасти чи батутисти. Як людина зовсім з іншої галузі може тебе чогось навчити? Протягом останніх років у спорті в Україні я розуміла, що не зростаю", — заявила Софія Лискун.

У мережі поширене відео, на якому Софія промовляє присягу Російській Федерації та дає короткий коментар російським ЗМІ. Показово, що вона згадала, нібито "не мала можливості тренуватися у Києві", хоча не уточнила, що це пов’язано з російськими обстрілами української столиці.

У розмові з російською пропагандою вона також сказала, що "ніколи не замислювалася, за яку країну виступає", а після зборів у Польщі їй довелося "звертатися до психотерапевта з психіатром".

Лискун родом із Луганська. Вона є дворазовою чемпіонкою Європи зі стрибків у воду, двічі здобувала золото на чемпіонатах Європи з водних видів спорту, має срібну медаль чемпіонату світу, а також "срібло" та "бронзу" Юнацької Олімпіади-2018.

23-річна спортсменка народилася в Луганську. На її рахунку 11 нагород на рівні чемпіонатів Європи у складі української збірної, а також одна медаль чемпіонату світу. У 2025 році вона стала чемпіонкою Європи в змішаній команді. Останні змагання за участю Лискун відбулися у травні цього року.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про чернівецькі спортсмени, каратисти Євген та Дарія Пилипюки, не повернулися до України після участі в міжнародних змаганнях, що проходили у Венеції, Італія. Про цей випадок повідомив президент Чернівецької федерації карате Олександр Пікулін, який у Facebook різко засудив дії спортсменів, назвавши їхню втечу неприйнятною.