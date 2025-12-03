Украинская чемпионка публично отреклась от гражданства и присягнула на верность России (ВИДЕО)

Чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лискун публично отреклась от украинского гражданства и получила российский паспорт. Спортсменка также появилась в пропагандистском видеосюжете.

София Лискун (фото из открытых источников)

Об этом свидетельствует комментарий Лыскун, приведенный изданием iz.ru. По ее словам, решение покинуть Украину она приняла из-за якобы непрофессионализма украинских тренеров. Она утверждает, что ее подготовкой занимались гимнасты и батутисты, а также отметила, что испытывала психологические трудности.

"У нас все тренеры – гимнасты или батутисты. Как человек совсем из другой области может тебя чему-то научить? В последние годы в спорте в Украине я понимала, что не расту", — заявила София Лискун.

В сети распространено видео, на котором София произносит присягу в Российской Федерации и дает краткий комментарий российским СМИ. Показательно, что она вспомнила, что "не имела возможности тренироваться в Киеве", хотя не уточнила, что это связано с российскими обстрелами украинской столицы.

В разговоре с российской пропагандой она также сказала, что "никогда не задумывалась, за какую страну выступает", а после собрания в Польше ей пришлось "обращаться к психотерапевту с психиатром".

Лискун родом из Луганска. Она является двукратной чемпионкой Европы по прыжкам в воду, дважды добывала золото на чемпионатах Европы по водным видам спорта, имеет серебряную медаль чемпионата мира, а также серебро и бронзу Юношеской Олимпиады-2018.

23-летняя спортсменка родилась в Луганске. На ее счету 11 наград на уровне чемпионатов Европы в составе украинской сборной, а также одна медаль чемпионата мира. В 2025 году она стала чемпионкой Европы в смешанной команде. Последние соревнования с участием Лискун прошли в мае этого года.

Напомним, что "Комментарии" писали о черновицких спортсменах, каратистах Евгении и Дарии Пилипюках, не вернулись в Украину после участия в международных соревнованиях, проходивших в Венеции, Италия. Об этом случае сообщил президент Черновицкой федерации каратэ Александр Пикулин, который в Facebook резко осудил действия спортсменов, назвав их бегство неприемлемым.