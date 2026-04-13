Скандальне рішення: Росію повернули у світовий спорт з прапором та гімном

Міжнародна федерація водних видів спорту World Aquatics ухвалила рішення допустити спортсменів із росії та білорусі до участі у змаганнях під національними прапорами.

Міжнародна федерація плавання дозволила рф і Білорусі прапори та гімн

Відповідне рішення також підтримало Всесвітнє бюро водних видів спорту.

Згідно з новими правилами, дорослі спортсмени з російським або білоруським спортивним громадянством зможуть виступати на міжнародних турнірах на рівних правах з іншими учасниками — з використанням національної символіки, включно з прапором і гімном.

Крім того, росія та білорусь відновили повноправне членство у федерації.

Нагадаємо, що з 2023 року спортсмени цих країн могли брати участь у змаганнях лише в нейтральному статусі без національної символіки.

Водночас у федерації зазначили, що допуск можливий лише за умови проходження щонайменше чотирьох поспіль антидопінгових перевірок.

Рішення вже викликало дискусію в спортивній спільноті, зокрема через триваючу війну росії проти України.

