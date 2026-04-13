Россию вернули в мировой спорт с флагом и гимном
Россию вернули в мировой спорт с флагом и гимном

Международная федерация плавания позволила спортсменам РФ и Белоруссии вернуться к соревнованиям под национальными флагами

13 апреля 2026, 20:10
Ткачова Марія

Международная федерация водных видов спорта World Aquatics приняла решение допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях под национальными флагами.

Соответствующее решение поддержало Всемирное бюро водных видов спорта.

Согласно новым правилам, взрослые спортсмены с российским или белорусским спортивным гражданством смогут выступать на международных турнирах на равных правах с другими участниками – с использованием национальной символики, включая флаг и гимн.

Кроме того, Россия и Белоруссия восстановили полноправное членство в федерации.

Напомним, что с 2023 года спортсмены этих стран могли участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе без национальной символики.

В то же время в федерации отметили, что допуск возможен только при условии прохождения по меньшей мере четырех антидопинговых проверок подряд.

Решение уже вызвало дискуссию в спортивном сообществе, в частности из-за продолжающейся войны России против Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что темпы набора контрактников в российскую армию в первом квартале 2026 года снизились примерно на 20%, даже несмотря на существенный рост финансовых выплат.
Об этом говорится в анализе Янис Клюге из German Institute for International and Security Affairs, исследовавшего официальные данные и заявления российских властей. По оценкам разных источников, в первом квартале 2025 года в армию РФ ежедневно набирали от 1000 до 1200 контрактников. В 2026 году этот показатель снизился до 800–1000 человек в день. В общей сложности за первые три месяца этого года контракты подписали около 70 тысяч военнослужащих.



Источник: https://www.worldaquatics.com/news/4486715/world-aquatics-bureau-amends-athlete-participation-during-periods-of-political-conflict-guidelines
