Россию вернули в мировой спорт с флагом и гимном

Ткачова Марія
Международная федерация водных видов спорта World Aquatics приняла решение допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях под национальными флагами.
Международная федерация плавания разрешила России и Беларуси флаги и гимн.
Соответствующее решение поддержало Всемирное бюро водных видов спорта.
Согласно новым правилам, взрослые спортсмены с российским или белорусским спортивным гражданством смогут выступать на международных турнирах на равных правах с другими участниками – с использованием национальной символики, включая флаг и гимн.
Кроме того, Россия и Белоруссия восстановили полноправное членство в федерации.
Напомним, что с 2023 года спортсмены этих стран могли участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе без национальной символики.
В то же время в федерации отметили, что допуск возможен только при условии прохождения по меньшей мере четырех антидопинговых проверок подряд.
Решение уже вызвало дискуссию в спортивном сообществе, в частности из-за продолжающейся войны России против Украины.