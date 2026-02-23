Скандал на Олімпіаді-2026: за що дискваліфікували російську лижницю

Російську лижницю Дарʼю Нєпряєву дискваліфікували та виключили з підсумкового протоколу масстарту на 50 км на Зимових Олімпійських іграх 2026 року.

Дискваліфікація російської лижниці на Олімпіаді-2026

Інцидент стався під час зміни спорядження. Нєпряєва взяла лижі німецької спортсменки Катаріни Доцлер. У результаті Доцлер була змушена терміново шукати запасну пару.

За словами представників німецького тренерського штабу, резервні лижі не тестували заздалегідь, тож їх довелося готувати в авральному режимі. У підсумку Доцлер фінішувала дев’ятою, відставши від переможниці — Ебба Андерссон — майже на дев’ять хвилин.

Нєпряєва завершила дистанцію 11-ю, однак її результат анульовано рішенням суддів. Спортсменка заявила, що нібито помітила, що лижі чужі, вже під час заїзду.

У підсумковому протоколі її ім’я виключене.



