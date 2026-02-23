logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Спорт олімпіада і змагання Скандал на Олімпіаді-2026: за що дискваліфікували російську лижницю
commentss НОВИНИ Всі новини

Скандал на Олімпіаді-2026: за що дискваліфікували російську лижницю

Російську лижницю Дар’ю Нєпряєву дискваліфікували з масстарту на 50 км на Олімпіаді-2026 після інциденту з чужими лижами

23 лютого 2026, 00:51
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російську лижницю Дарʼю Нєпряєву дискваліфікували та виключили з підсумкового протоколу масстарту на 50 км на Зимових Олімпійських іграх 2026 року.

Скандал на Олімпіаді-2026: за що дискваліфікували російську лижницю

Дискваліфікація російської лижниці на Олімпіаді-2026

Інцидент стався під час зміни спорядження. Нєпряєва взяла лижі німецької спортсменки Катаріни Доцлер. У результаті Доцлер була змушена терміново шукати запасну пару.

За словами представників німецького тренерського штабу, резервні лижі не тестували заздалегідь, тож їх довелося готувати в авральному режимі. У підсумку Доцлер фінішувала дев’ятою, відставши від переможниці — Ебба Андерссон — майже на дев’ять хвилин.

Нєпряєва завершила дистанцію 11-ю, однак її результат анульовано рішенням суддів. Спортсменка заявила, що нібито помітила, що лижі чужі, вже під час заїзду.

У підсумковому протоколі її ім’я виключене.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Мексиці під час військової операції в штаті Халіско ліквідували одного з найрозшукуваніших наркобаронів країни — Немесіо Осегера Сервантес, відомого як "Ель Менчо". Про це повідомляє Sky News із посиланням на мексиканську владу.
"Ель Менчо" очолював Jalisco New Generation Cartel (CJNG) — одну з найпотужніших злочинних структур Мексики, яка, за даними правоохоронців, мала вплив у всіх 50 штатах США та була ключовим постачальником кокаїну, метамфетаміну й фентанілу на американський ринок. За його затримання США оголошували винагороду у $15 млн. Раніше адміністрація Дональда Трампа внесла угруповання до переліку іноземних терористичних організацій. Міністерство оборони Мексики підтвердило, що спецоперація відбулася в координації зі США. До неї залучили спецпідрозділи армії, авіацію ВПС та підрозділи негайного реагування Національної гвардії.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.olympics.com/en/milano-cortina-2026/results/ccs/ms/w/50kmms------------/fnl-/000100--/race-result
Теги:

Новини

Всі новини