Скандал на Олимпиаде-2026: за что дисквалифицировали российскую лыжницу

Российская лыжница Дарья Непряева была дисквалифицирована и исключена из итогового протокола масстарта на 50 км на Зимних Олимпийских играх 2026 года.

Дисквалификация российской лыжницы на Олимпиаде-2026

Инцидент произошел при смене снаряжения. Непряева взяла лыжи германской спортсменки Катарины Доцлер. В результате Доцлеру была вынуждена срочно искать запасную пару.

По словам представителей немецкого тренерского штаба, резервные лыжи не тестировали заранее, поэтому их пришлось готовить в авральном режиме. В итоге Доцлер финишировала девятой, отстав от победительницы Эбба Андерссон почти на девять минут.

Непряева завершила дистанцию 11-ю, однако ее результат аннулирован решением судей. Спортсменка заявила, что якобы заметила, что лыжи чужды уже во время заезда.

В итоговом протоколе ее имя исключено.



