Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Скандал на Олимпиаде-2026: за что дисквалифицировали российскую лыжницу
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал на Олимпиаде-2026: за что дисквалифицировали российскую лыжницу

Российскую лыжницу Дарью Непряеву дисквалифицировали по масстарту на 50 км на Олимпиаде-2026 после инцидента с чужими лыжами

23 февраля 2026, 00:51
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российская лыжница Дарья Непряева была дисквалифицирована и исключена из итогового протокола масстарта на 50 км на Зимних Олимпийских играх 2026 года.

Скандал на Олимпиаде-2026: за что дисквалифицировали российскую лыжницу

Дисквалификация российской лыжницы на Олимпиаде-2026

Инцидент произошел при смене снаряжения. Непряева взяла лыжи германской спортсменки Катарины Доцлер. В результате Доцлеру была вынуждена срочно искать запасную пару.

По словам представителей немецкого тренерского штаба, резервные лыжи не тестировали заранее, поэтому их пришлось готовить в авральном режиме. В итоге Доцлер финишировала девятой, отстав от победительницы Эбба Андерссон почти на девять минут.

Непряева завершила дистанцию 11-ю, однако ее результат аннулирован решением судей. Спортсменка заявила, что якобы заметила, что лыжи чужды уже во время заезда.

В итоговом протоколе ее имя исключено.

Источник: https://www.olympics.com/en/milano-cortina-2026/results/ccs/ms/w/50kmms------------/fnl-/000100--/race-result
