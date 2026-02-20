На Олімпійських іграх 2026 року російські фігуристи залишилися без медалей, повторивши антирекорд, встановлений 66 років тому.

Фото: з відкритих джерел

Востаннє російські спортсмени не здобували нагород у фігурному катанні на Олімпіаді 1960 року. Тоді медалі розігрувалися у трьох дисциплінах: чоловічому, жіночому та парному катанні, і саме тоді країна вперше залишилася без перемог у цих змаганнях.

На Іграх 2026 року в Італії Росію представляли лише два спортсмени – Петро Гуменник і Аделія Петросян. Вони виступили у чоловічому та жіночому одиночному катанні, посівши шості місця у своїх категоріях. До змагань у парному катанні, танцях на льоду та командному турнірі російських спортсменів не допустили, що ще більше ускладнило їхні шанси на медалі.

Варто зазначити, що Олімпійський відбір у Пекіні у вересні 2025 року став для Гуменника та Петросян першим міжнародним стартом у кар’єрі. Раніше російські фігуристи не могли брати участь у міжнародних змаганнях через усунення Міжнародної спілки ковзанярів (ISU) у 2022 році, пов’язане з агресією Росії проти України.

Антирекорд 1960 року та результати 2026 року також відображають вплив політичних рішень на спортивну кар’єру та підготовку спортсменів. Відсутність участі у парному катанні та танцях на льоду, а також у командному турнірі значно зменшила можливості здобути медалі, підкреслюючи, наскільки важливим є доступ до міжнародних змагань для підтримки високого рівня підготовки.

Як вже писали "Коментарі", передача Російській Федерації територій, які нині контролюють українські Сили оборони, наразі неможлива. Про це в інтерв’ю BBC Україна заявив командувач Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко. Він підкреслив, що припинення вогню вздовж лінії фронту – ситуація, яку Україна може зрозуміти, однак віддавати території не буде.