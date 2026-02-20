Российские спортсмены жестко подставили Путина на Олимпиаде: такого провала не было 60 лет

На Олимпийских играх 2026 года российские фигуристы остались без медалей, повторив антирекорд, установленный 66 лет назад.

Фото: из открытых источников

Последний раз российские спортсмены не получали наград в фигурном катании на Олимпиаде 1960 года. Тогда медали разыгрывались в трех дисциплинах: мужском, женском и парном катании, и тогда страна впервые осталась без побед в этих соревнованиях.

На Играх 2026 года в Италии Россию представляли только два спортсмена – Петр Гуменник и Аделия Петросян. Они выступили в мужском и женском одиночном катании, заняв шестые места в своих категориях. К соревнованиям в парном катании, плясках на льду и командном турнире российских спортсменов не допустили, что еще больше усложнило их шансы на медали.

Стоит отметить, что Олимпийский отбор в Пекине в сентябре 2025 стал для Гуменника и Петросян первым международным стартом в карьере. Ранее российские фигуристы не могли участвовать в международных соревнованиях из-за устранения Международного союза конькобежцев (ISU) в 2022 году, связанного с агрессией России против Украины.

Антирекорд 1960 года и результаты 2026 также отражают влияние политических решений на спортивную карьеру и подготовку спортсменов. Отсутствие участия в парном катании и танцах на льду, а также в командном турнире значительно уменьшило возможности завоевать медали, подчеркивая, насколько важен доступ к международным соревнованиям для поддержания высокого уровня подготовки.

