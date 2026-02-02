logo

Первый допинг-скандал Олимпиады-2026: итальянскую биатлонистку устранили перед домашним стартом
commentss НОВОСТИ Все новости

Первый допинг-скандал Олимпиады-2026: итальянскую биатлонистку устранили перед домашним стартом

"Маркер анаболических средств": племянницу легендарного биатлониста отстранили от Игр за запрещенный препарат

2 февраля 2026, 19:52
За несколько дней до открытия зимней Олимпиады в Милане разразился первый допинг-скандал. Итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер сдала положительный тест на запрещенное вещество, что лишает ее возможности выступить на домашних Играх, передает BILD.

Запрещенный препарат и санкции

В пробе 24-летней спортсменки обнаружили летрозол — препарат, снижающий уровень эстрогена и с 2008 года находящийся под запретом. В медицине его используют для лечения рака груди, однако в спорте он считается маркером возможного применения анаболических средств. На время расследования биатлонистка была отстранена от соревнований, а ее имя уже "удалено с сайта итальянской федерации".

Удар по домашней Олимпиаде

Этот инцидент стал особенно болезненным для Пасслер, ведь она родом из коммуны Антхольц, где как раз и состоятся олимпийские биатлонные гонки. Спортсменка, являющаяся племянницей Йоханна Пасслера — первого итальянского олимпийского медалиста в биатлоне (1988 год), входила в состав национальной сборной, но теперь пропустит соревнования на родной трассе.

В настоящее время Ребекка Пасслер должна предоставить официальные объяснения антидопинговым органам относительно того, "каким образом вещество оказалось в его организме".

В настоящее время Ребекка Пасслер должна предоставить официальные объяснения антидопинговым органам относительно того, "каким образом вещество оказалось в его организме".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Папа Римский Лев XIV выступил с призывом объявить всемирное перемирие на период зимних Олимпийских игр, которые состоятся в Италии в феврале 2026 года. Об этом понтифик заявил в Ватикане после традиционной воскресной молитвы "Ангел Господень", отметив символическую роль крупных спортивных событий во времена глобальных кризисов.



