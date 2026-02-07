По прошествии почти десятилетия международной изоляции Россия может приближаться к возвращению в мировой спорт. Об этом пишет The New York Times , анализируя сигналы, прозвучавшие на этой неделе со стороны Международного олимпийского комитета.

Россия на Олимпийских играх в нейтральном тоне

В ходе двухдневного заседания Международный олимпийский комитет в Милане члены комитета дали понять, что готовы пересматривать многолетние ограничения, наложенные на Россию из-за государственной допинговой программы и полномасштабного вторжения в Украину. Издание отмечает, что тон обсуждений свидетельствует об изменении подхода к участию российских спортсменов в международных соревнованиях.

Президентка МОК Кирсти Ковентри , впервые председательствующая на Олимпийских играх, напрямую не упоминала Россию, однако подчеркнула, что спорт должен оставаться нейтральной платформой, даже в сложном политическом контексте. Эти слова в спортивной среде расценили как сигнал к возможному смягчению позиции в отношении страны-агрессора.

Британские медиа также обратили внимание на смену риторики. The Guardian и The Times назвали заявления в Милане самым четким на сегодняшний день намеком на то, что Россия может вернуться к участию в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Параллельно руководители международных спортивных федераций все чаще выступают за деполитизацию спорта. Глава Международной лыжной федерации Йохан Элиаш заявил о необходимости выработки единых принципов, чтобы Россия, по его словам, не была "выделена несправедливо" на фоне других вооруженных конфликтов в мире.

Еще один показательный сигнал прозвучал со стороны FIFA . Ее президент Джанны Инфантино заявил, что отстранение сборных России и Беларуси от международных соревнований не дало ожидаемого результата и может быть пересмотрено. В Кремле это заявление публично приветствовали.

За последние месяцы России уже разрешили вернуться к соревнованиям по дзюдо и тхэквондо, причем под национальным флагом. В декабре МОК также разрешил российским и белорусским юниорам участвовать в международных стартах, в том числе в юношеских Олимпийских играх, которые этим летом состоятся в Сенегале.

По мнению экспертов, полноценное возвращение России в международный спорт может быть вопросом времени. Для этого МОК должен упразднить решение об отстранении Олимпийского комитета России, принятое в 2023 году после включения в его состав спортивных организаций с оккупированных территорий Украины. Отдельно свои решения должны принять международные федерации по каждому виду спорта.

В случае положительных голосований, российские спортсмены могут получить разрешение выступать в национальной форме уже на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. В то же время, несмотря на возобновление членства России в Международном паралимпийском комитете, российские атлеты не смогут представлять страну на зимних Паралимпийских играх в Милане из-за ограничений отдельных федераций.

Россия не выступала под своим флагом на Олимпиадах с 2018 года — сначала из-за системного допинга, а затем из-за войны против Украины. На зимних Играх в Милане в этом году в нейтральном статусе заявлено 13 российских спортсменов, а на летних Играх 2024 года таких атлетов было 15.

