Олексій Івашин: «Партнерство ГВР та НОК об'єднає досвід ветеранів та олімпійський спорт»

Недилько Ксения
Громадсько-військовий рух (ГВР) та Відділення Національного олімпійського комітету України в Київській області підписали Меморандум про співпрацю. 29 травня під час звітної Асамблеї НОК документ скріпили підписами очільник ГВР Олексій Івашин та голова регіонального відділення НОК Ігор Малинський.
Ігор Малинський та Олексій Івашин
Партнерство спрямоване на створення дієвих програм фізкультурно-спортивної реабілітації для поранених військовослужбовців через адаптивні види спорту, а також на розвиток національно-патріотичного виховання. Зокрема, ветеранів війни залучатимуть до тренерської та менторської діяльності як наставників для молоді. Крім того, сторони планують спільно проводити військово-прикладні турніри та відновлювати спортивну інфраструктуру в деокупованих районах області.
Коментуючи підписання, керівник ГВР Олексій Івашин підкреслив, що в умовах тривалого воєнного стану спорт є базою для відновлення захисників і гартування нового покоління.
Голова Відділення НОК на Київщині Ігор Малинський додав, що залучення військово-громадського сектору відкриває нові можливості для соціальних проєктів, а спортивні зали регіону мають стати центрами патріотичного гартування та відновлення.
Надалі ГВР планує масштабувати цей досвід та розширювати мережу партнерства для системної підтримки ветеранської спільноти по всій Україні.