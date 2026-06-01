Олексій Івашин: «Партнерство ГВР та НОК об'єднає досвід ветеранів та олімпійський спорт»

Громадсько-військовий рух (ГВР) та Відділення Національного олімпійського комітету України в Київській області підписали Меморандум про співпрацю. 29 травня під час звітної Асамблеї НОК документ скріпили підписами очільник ГВР Олексій Івашин та голова регіонального відділення НОК Ігор Малинський.

Ігор Малинський та Олексій Івашин

Партнерство спрямоване на створення дієвих програм фізкультурно-спортивної реабілітації для поранених військовослужбовців через адаптивні види спорту, а також на розвиток національно-патріотичного виховання. Зокрема, ветеранів війни залучатимуть до тренерської та менторської діяльності як наставників для молоді. Крім того, сторони планують спільно проводити військово-прикладні турніри та відновлювати спортивну інфраструктуру в деокупованих районах області.

Коментуючи підписання, керівник ГВР Олексій Івашин підкреслив, що в умовах тривалого воєнного стану спорт є базою для відновлення захисників і гартування нового покоління.

"Сьогодні фізична культура – це не лише рекорди чи медалі, це про національну стійкість і здоров’я нації, це про сферу патріотичного виховання та реабілітації ветеранів. Наше партнерство з НОК дозволить об'єднати бойовий досвід ветеранів та дисципліну олімпійського спорту. Наша спільна мета – створити дієві програми реабілітації для поранених військовослужбовців через адаптивні види спорту та виховати молодь, яка буде сильною як духовно, так і фізично", – зазначив Олексій Івашин.

Голова Відділення НОК на Київщині Ігор Малинський додав, що залучення військово-громадського сектору відкриває нові можливості для соціальних проєктів, а спортивні зали регіону мають стати центрами патріотичного гартування та відновлення.

"Олімпійський рух Київщини завжди готовий до викликів часу. Співпраця з Громадсько-військовим рухом – це логічний крок задля консолідації зусиль. Ми прагнемо, щоб спортивні майданчики та зали Київської області стали центрами патріотичного гартування молоді та відновлення наших захисників. Спільними зусиллями ми зможемо реалізувати низку масштабних соціальних проєктів", – заявив Малинський.

Надалі ГВР планує масштабувати цей досвід та розширювати мережу партнерства для системної підтримки ветеранської спільноти по всій Україні.