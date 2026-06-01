Алексей Ивашин: «Партнерство ОВД и НОК объединит опыт ветеранов и олимпийский спорт»

Недилько Ксения
Общественно-военное движение (ОВД) и Отделение Национального олимпийского комитета Украины в Киевской области подписали Меморандум о сотрудничестве. 29 мая во время отчетной Ассамблеи НОК документ скрепили подписями глава ОВД Алексей Ивашин и глава регионального отделения НОК Игорь Малинский.
Игорь Малинский и Алексей Ивашин
Партнерство направлено на создание действенных программ физкультурно-спортивной реабилитации для раненых военнослужащих через адаптивные виды спорта, а также развитие национально-патриотического воспитания. В частности, ветеранов войны будут привлекать к тренерской и менторской деятельности в качестве наставников для молодежи. Стороны планируют совместно проводить военно-прикладные турниры и восстанавливать спортивную инфраструктуру в деоккупированных районах области.
Комментируя подписание, руководитель ОВД Алексей Ивашин подчеркнул, что в условиях длительного военного положения спорт является базой для восстановления защитников и закаливания нового поколения.
Глава Отделения НОК в Киевской области Игорь Малинский добавил, что привлечение военно-общественного сектора открывает новые возможности для социальных проектов, а спортивные залы региона должны стать центрами патриотической закалки и восстановления.
В дальнейшем ОВД планирует масштабировать этот опыт и расширять сеть партнерства для системной поддержки ветеранского сообщества по всей Украине.