Алексей Ивашин: «Партнерство ОВД и НОК объединит опыт ветеранов и олимпийский спорт»
Алексей Ивашин: «Партнерство ОВД и НОК объединит опыт ветеранов и олимпийский спорт»

Алексей Ивашин: Совместный проект ОВД и НОК откроет новые возможности для ветеранов по спорту

1 июня 2026, 12:30
Недилько Ксения

Общественно-военное движение (ОВД) и Отделение Национального олимпийского комитета Украины в Киевской области подписали Меморандум о сотрудничестве. 29 мая во время отчетной Ассамблеи НОК документ скрепили подписями глава ОВД Алексей Ивашин и глава регионального отделения НОК Игорь Малинский.

Алексей Ивашин: «Партнерство ОВД и НОК объединит опыт ветеранов и олимпийский спорт»

Игорь Малинский и Алексей Ивашин

Партнерство направлено на создание действенных программ физкультурно-спортивной реабилитации для раненых военнослужащих через адаптивные виды спорта, а также развитие национально-патриотического воспитания. В частности, ветеранов войны будут привлекать к тренерской и менторской деятельности в качестве наставников для молодежи. Стороны планируют совместно проводить военно-прикладные турниры и восстанавливать спортивную инфраструктуру в деоккупированных районах области.

Комментируя подписание, руководитель ОВД Алексей Ивашин подчеркнул, что в условиях длительного военного положения спорт является базой для восстановления защитников и закаливания нового поколения.

"Сегодня физическая культура – это не только рекорды или медали, это о национальной устойчивости и здоровье нации, о сфере патриотического воспитания и реабилитации ветеранов. Наше партнерство с НОК позволит объединить боевой опыт ветеранов и дисциплину олимпийского спорта. Наша общая цель – создать действенные программы реабилитации для раненых военнослужащих через адаптивные виды спорта и воспитать молодежь, которая будет сильна как духовно, так и физически", – отметил Алексей Ивашин.

Глава Отделения НОК в Киевской области Игорь Малинский добавил, что привлечение военно-общественного сектора открывает новые возможности для социальных проектов, а спортивные залы региона должны стать центрами патриотической закалки и восстановления.

"Олимпийское движение Киевщины всегда готово к вызовам времени. Сотрудничество с Общественно-военным движением – это логический шаг для консолидации усилий. Мы стремимся к тому, чтобы спортивные площадки и залы Киевской области стали центрами патриотической закалки молодежи и восстановления наших защитников. Совместными усилиями мы сможем реализовать ряд масштабных социальных проектов", – заявил Малинский.

В дальнейшем ОВД планирует масштабировать этот опыт и расширять сеть партнерства для системной поддержки ветеранского сообщества по всей Украине.



