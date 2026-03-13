logo_ukra

Німецьких спортсменів жорстко принизили через ставлення до росіян: гучний скандал не вщухає
НОВИНИ

Німецьких спортсменів жорстко принизили через ставлення до росіян: гучний скандал не вщухає

Згідно з правилами змагань, учасникам заборонено здійснювати будь-які "демонстрації, протести чи політичні висловлювання"

13 березня 2026, 12:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) ініціював розслідування після того, як німецькі спортсмени навмисно відвернулися під час виконання державного гімну Росії на зимових Паралімпійських іграх 2026 року. Про це повідомляє видання The Athletic.

Німецьких спортсменів жорстко принизили через ставлення до росіян: гучний скандал не вщухає

Фото: з відкритих джерел

За правилами змагань, на Паралімпіаді забороняються будь-які "демонстрації, протести чи політичні заяви", що поширюється не лише на церемонії нагородження, а й на п’єдестал, допінг-контроль та зони відпочинку для спортсменів. Порушення цих правил розглядаються як серйозне дисциплінарне питання.

Як повідомляють джерела, МПК вже збирає та перевіряє докази дій німецької команди. Німецький паралімпійський комітет поки відмовився від будь-яких офіційних коментарів з цього приводу, залишаючи ситуацію під контролем міжнародних органів.

Інцидент стався під час нагородження: німецька лижниця Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн відмовилися фотографуватися разом із переможницею спринту, росіянкою Анастасією Багіян. Крім того, вони відвернулися під час виконання гімну РФ і не зняли шапки, демонструючи свою позицію. Спортсмени також висловили офіційне засудження рішення МПК допустити російських учасників до змагань, що стало предметом суспільного обговорення.

Як вже писали "Коментарі", російська гірськолижниця Варвара Ворончихіна, яка здобула золоту медаль на Паралімпійських іграх 2026 року, відмовляється коментувати війну, розв’язану Росією проти України. Як повідомляє Oboz.ua, спортсменка дала інтерв’ю пропагандистському телеканалу Match TV, де пояснила, що намагається уникати політичних тем, оскільки вони не мають для неї значення під час змагань.



