Пряме включення з Олімпійських ігор в Італії завершилося скандалом для однієї з найвідоміших спортивних репортерок австралійського каналу Channel 9 Даніки Мейсон. Під час ефіру у середу глядачі помітили дивну поведінку журналістки: у неї помітно заплітався язик, а теми розмови були далекими від спортивних змагань.

«Не варто було пити без вечері»: зіркова австралійська журналістка вийшла в ефір Олімпіади напідпитку

Замість результатів олімпійців, Мейсон почала розповідати про все підряд — від цін на каву в Італії до ігуан у Сполучених Штатах. Ведучий у студії намагався врятувати ситуацію, припустивши, що причиною є екстремальний холод.

"Морозна погода — це щось... Ти навіть губами не можеш поворухнути", — зауважив він, намагаючись виправдати стан колеги.

Проте сьогодні Даніка Мейсон офіційно визнала, що справа була не лише в погодних умовах. Вона принесла вибачення глядачам за неналежну поведінку та пояснила причину свого стану.

"Мені не варто було пити без вечері", — цитує журналістку видання ABC.

Незважаючи на багаторічний досвід роботи у спортивній журналістиці, цей випадок став одним із найбільш обговорюваних моментів олімпійського ефіру. Наразі невідомо, чи застосує керівництво Channel 9 дисциплінарні заходи щодо своєї зіркової співробітниці.

