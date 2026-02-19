logo_ukra

«Не варто було пити без вечері»: зіркова австралійська журналістка вийшла в ефір Олімпіади напідпитку
НОВИНИ

«Не варто було пити без вечері»: зіркова австралійська журналістка вийшла в ефір Олімпіади напідпитку

Списали на мороз, але причина в іншому: Даніка Мейсон визнала, що вживала алкоголь перед ефіром в Італії

19 лютого 2026, 21:43
Пряме включення з Олімпійських ігор в Італії завершилося скандалом для однієї з найвідоміших спортивних репортерок австралійського каналу Channel 9 Даніки Мейсон. Під час ефіру у середу глядачі помітили дивну поведінку журналістки: у неї помітно заплітався язик, а теми розмови були далекими від спортивних змагань.

Замість результатів олімпійців, Мейсон почала розповідати про все підряд — від цін на каву в Італії до ігуан у Сполучених Штатах. Ведучий у студії намагався врятувати ситуацію, припустивши, що причиною є екстремальний холод.

"Морозна погода — це щось... Ти навіть губами не можеш поворухнути", — зауважив він, намагаючись виправдати стан колеги.

Проте сьогодні Даніка Мейсон офіційно визнала, що справа була не лише в погодних умовах. Вона принесла вибачення глядачам за неналежну поведінку та пояснила причину свого стану.

"Мені не варто було пити без вечері", — цитує журналістку видання ABC.

Незважаючи на багаторічний досвід роботи у спортивній журналістиці, цей випадок став одним із найбільш обговорюваних моментів олімпійського ефіру. Наразі невідомо, чи застосує керівництво Channel 9 дисциплінарні заходи щодо своєї зіркової співробітниці.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий виступив із різкою критикою на адресу Міжнародного олімпійського комітету через залучення громадянки Росії до офіційних заходів. Приводом для обурення стало рішення організації обрати росіянку для того, щоб нести табличку з назвою країни під час церемонії.



