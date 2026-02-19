logo

«Не стоило пить без ужина»: звездная австралийская журналистка вышла в эфир Олимпиады выпившей

Списали на мороз, но причина в другом: Даника Мэйсон признала, что употребляла алкоголь перед эфиром в Италии

19 февраля 2026, 21:43
Прямое включение с Олимпийских игр в Италии завершилось скандалом для одной из известнейших спортивных репортерок австралийского канала Channel 9 Даники Мэйсон. Во время эфира в среду зрители заметили странное поведение журналистки: у нее заметно заплетался язык, а темы разговора были далеки от спортивных соревнований.

«Не стоило пить без ужина»: звездная австралийская журналистка вышла в эфир Олимпиады выпившей

Вместо результатов олимпийцев, Мэйсон начала рассказывать обо всем подряд — от цен на кофе в Италии до игуан в Соединенных Штатах. Ведущий в студии пытался спасти ситуацию, допустив, что причиной является экстремальный холод.

"Морозная погода — это что-то... Ты даже губами не можешь пошевелить", — заметил он, пытаясь оправдать состояние коллеги.

Однако сегодня Даника Мэйсон официально признала, что дело было не только в погодных условиях. Она принесла извинения зрителям за неподобающее поведение и объяснила причину своего состояния.

"Мне не стоило пить без ужина", — цитирует журналистку издание ABC.

Несмотря на многолетний опыт работы в спортивной журналистике, этот случай стал одним из самых обсуждаемых моментов олимпийского эфира. Пока неизвестно, примет ли руководство Channel 9 дисциплинарные меры по отношению к своей звездной сотруднице.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий выступил с резкой критикой в адрес Международного олимпийского комитета из-за привлечения гражданки России к официальным мерам. Поводом к возмущению стало решение организации выбрать россиянку для того, чтобы нести табличку с названием страны во время церемонии.



