МОК оказался под ударом: с каким требованием выступили в Европе из-за России

Решение Международного олимпийского комитета временно восстановить в правах Олимпийский комитет России и открыть путь для участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2028 года вызвало резкую реакцию европейских политиков. После объявления позиции МОК в Европейском Союзе уже заговорили о возможном пересмотре финансовой поддержки организации.

Международный олимпийский комитет. Фото: из открытых источников

Одной из первых с жесткой критикой выступила министр культуры Эстонии Хайди Пурга. Она заявила, что намерена обратиться в Европейскую комиссию с предложением исключить МОК из программ финансирования ЕС, включая Erasmus+. По ее мнению, возвращение страны, продолжающей войну против Украины, в мировое спортивное сообщество выглядит недопустимым.

Европейский комиссар по вопросам спорта Гленн Микаллеф признал обеспокоенность государств-членов. Он подчеркнул, что Еврокомиссия сначала попытается урегулировать ситуацию путем диалога с МОК, однако в случае отсутствия результата Брюссель готов рассмотреть дополнительные меры для защиты принципов, на которых строится международный спорт.

К критике присоединилась и министр иностранных дел Латвии Байба Браже. Она предупредила, что подобные решения способствуют попыткам России вернуть себе международную легитимность, несмотря на продолжающуюся войну против Украины.

Недовольство выразили и в США. Сенатор-республиканец Рик Скотт заявил, что решение МОК создает опасный прецедент, поскольку, по его мнению, фактически демонстрирует, что государство может продолжать вооруженную агрессию и одновременно рассчитывать на полноценное возвращение в олимпийское движение.

Решение МОК уже стало одной из самых обсуждаемых тем в мировом спорте и может привести к новому витку противостояния между олимпийскими структурами и рядом западных стран.

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