МОК готується заборонити трансгендерним спортсменкам участь у жіночих змаганнях

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) планує заборонити трансгендерним спортсменкам брати участь у жіночих дисциплінах на майбутніх Олімпійських іграх. Про це повідомляє газета The Times. За її даними, рішення можуть ухвалити на початку 2026 року після оприлюднення наукового обґрунтування фізичної переваги чоловіків над жінками.

МОК може заборонити трансгендерним жінкам виступати на Олімпіаді

Як пише The Times, нову політику МОК мають представити під час сесії комітету на зимовій Олімпіаді в Італії. Документ базуватиметься на наукових дослідженнях, які свідчать, що навіть після гормональної терапії чоловіки зберігають значну частину сили, м’язової маси та швидкості, отриманих під час пубертату.

Наразі трансгендерні спортсмени мають право виступати в жіночих змаганнях, проте остаточне рішення залишається за міжнародними федераціями. МОК планує запровадити єдине правило для всіх, аби уникнути суперечок і неоднозначностей у спортивних регламентах.

Питання участі трансгендерів у спорті вже неодноразово спричиняло гарячі дискусії. На літній Олімпіаді в Токіо вперше виступила трансгендерна спортсменка – новозеландська важкоатлетка Лорел Габбард, яка змагалася у категорії до 87 кілограмів, але не виконала жодної вдалої спроби. Її участь стала історичною, але водночас викликала нову хвилю дебатів про справедливість у жіночих змаганнях.

За інформацією The Times, майбутня заборона може стати одним із найгучніших рішень в історії МОК і суттєво вплинути на правила участі трансгендерних спортсменів у всіх міжнародних турнірах.

Нагадаємо, як уже раніше повідомляв портал "Коментарі", в індійському місті Індор 24 трансгендерні людини одночасно намагалися вчинити самогубство, випивши засіб для миття підлоги. Інцидент стався у кварталі Нандлалпурі, де проживає місцева трансгендерна спільнота.