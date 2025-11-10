МОК готовится запретить трансгендерным спортсменкам участие в женских соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует запретить трансгендерным спортсменкам участвовать в женских дисциплинах на предстоящих Олимпийских играх. Об этом сообщает газета The Times. По ее данным, решения могут быть приняты в начале 2026 года после обнародования научного обоснования физического превосходства мужчин над женщинами.

МОК может запретить трансгендерным женщинам выступать на Олимпиаде

Как пишет The Times, новую политику МОК должны представить на сессии комитета на зимней Олимпиаде в Италии. Документ будет базироваться на научных исследованиях, свидетельствующих о том, что даже после гормональной терапии мужчины сохраняют значительную часть силы, мышечной массы и скорости, полученных во время пубертата.

Пока трансгендерные спортсмены имеют право выступать в женских соревнованиях, однако окончательное решение остается за международными федерациями. МОК планирует ввести единое правило для всех во избежание споров и неоднозначностей в спортивных регламентах.

Вопрос участия трансгендеров в спорте уже неоднократно приводил к горячим дискуссиям. На летней Олимпиаде в Токио впервые выступила трансгендерная спортсменка – новозеландская тяжелоатлетка Лорел Габбард, соревновавшаяся в категории до 87 килограммов, но не выполнившая никакой удачной попытки. Ее участие стало историческим, но одновременно вызвало новую волну дебатов о справедливости в женских соревнованиях.

По информации The Times, будущий запрет может стать одним из самых громких решений в истории МОК и оказать существенное влияние на правила участия трансгендерных спортсменов во всех международных турнирах.

