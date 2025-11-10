logo

BTC/USD

105894

ETH/USD

3590.02

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования МОК готовится запретить трансгендерным спортсменкам участие в женских соревнованиях
commentss НОВОСТИ Все новости

МОК готовится запретить трансгендерным спортсменкам участие в женских соревнованиях

Трансгендерные спортсменки могут закрыть путь к участию в женских дисциплинах уже с 2026 года.

10 ноября 2025, 14:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Аня

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует запретить трансгендерным спортсменкам участвовать в женских дисциплинах на предстоящих Олимпийских играх. Об этом сообщает газета The Times. По ее данным, решения могут быть приняты в начале 2026 года после обнародования научного обоснования физического превосходства мужчин над женщинами.

МОК готовится запретить трансгендерным спортсменкам участие в женских соревнованиях

МОК может запретить трансгендерным женщинам выступать на Олимпиаде

Как пишет The Times, новую политику МОК должны представить на сессии комитета на зимней Олимпиаде в Италии. Документ будет базироваться на научных исследованиях, свидетельствующих о том, что даже после гормональной терапии мужчины сохраняют значительную часть силы, мышечной массы и скорости, полученных во время пубертата.

Пока трансгендерные спортсмены имеют право выступать в женских соревнованиях, однако окончательное решение остается за международными федерациями. МОК планирует ввести единое правило для всех во избежание споров и неоднозначностей в спортивных регламентах.

Вопрос участия трансгендеров в спорте уже неоднократно приводил к горячим дискуссиям. На летней Олимпиаде в Токио впервые выступила трансгендерная спортсменка – новозеландская тяжелоатлетка Лорел Габбард, соревновавшаяся в категории до 87 килограммов, но не выполнившая никакой удачной попытки. Ее участие стало историческим, но одновременно вызвало новую волну дебатов о справедливости в женских соревнованиях.

По информации The Times, будущий запрет может стать одним из самых громких решений в истории МОК и оказать существенное влияние на правила участия трансгендерных спортсменов во всех международных турнирах.

Напомним, как уже ранее сообщал портал "Комментарии", в индийском городе Индор 24 трансгендерных человека одновременно пытались совершить самоубийство, выпив средство для мытья полов. Инцидент произошел в квартале Нандлалпури, где проживает местное трансгендерное сообщество.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости